Qué es ser una persona pansexual, dentro de la comunidad LGBT+

Dentro de la comunidad LGBT+ existen diversas identidades de género, los cuales definen la atracción romántica, emocional y sexual hacia otra persona, dentro de las que existe la pansexualidad, la cual ha sido cuestionada por gente que no termina de entender qué es.

Y es que, una persona pansexual es aquella que siente atracción hacia cualquier persona, sin importar su sexo o identidad de género, por lo que algunas personas consideran que en realidad se trata de un tipo de bisexualidad, pero, la gente que se identifica como pansexual no están de acuerdo con esa afirmación.

Sobre todo porque la bisexualidad se limita a que le gusten hombre y mujeres únicamente, mientras que la pansexualidad no miran si son lesbianas, gais, travestis, transexuales, intersexuales o queer, sino que puede gustar de cualquiera por igual.

Es por eso que algunas personas que se declaran pansexuales, señalan que no se fijan en el físico sino en los sentimientos de la persona, por lo que pueden enamorarse de cualquiera, y no ponen límites ni prejuicios a su concepto de amor, por eso no se consideran bisexuales.

De ahí que, se usa la palabra pansexualidad para definir este tipo de atracción, pues viene del prefijo “pan” que hace referencia a “todos”, así que como tal, las personas pansexuales se consideran como “independientes” de las identidades de género, ya que prefieren guiarse por lo que sienten.

Comunidad LGBT+, qué es ser una persona pansexual FOTO: FREEPIK

Los pansexuales son discriminados incluso entre la comunidad LGBT+

Las personas pansexuales no solo tienen que lidiar con los prejuicios y actos discriminativos por parte de la gente heterosexual, sino que, dentro de la misma comunidad LGBT+ son discriminados, pues hay quien señala que los individuos pansexuales buscan evitar etiquetas como la “bisexualidad” y sus estereotipos asociados.

Sin embargo, las personas pansexuales refieren que no es que no quieran utilizar la palabra “bisexual”, sino que ella no define la manera en la que interactúan con el mundo y se enamoran de las personas, pues se limita únicamente a dos géneros.

Lo que sí ha dejado claro la comunidad pansexual es que sus gustos y atracciones no incluyen parafilias como la bestialidad, la pedofilia, la necrofilia o similares; además, aunque pueden enamorarse de cualquier persona, no sienten atracción por todas las personas.

Finalmente, cabe mencionar que el término de la pansexualidad se comenzó a utilizar desde la década de los 70, por lo que no es nueva, pero a medida que se ha popularizado, ha llamado la atención de los curiosos, sobre todo después de la década de los 90 cuando diversos famosos se han declarado como pansexuales.