Recuerda que la última vez que estos cinco planetas se alinearon fue hace 18 años y esto solamente volverá a ocurrir hasta 2040, así que no te lo pierdas.

Los habitantes de regiones como el norte de Alaska y Escandinavia no podrán ver la conjunción de planetas directamente, ya que el sol no se pone en esas zonas durante esta época del año.

La alineación de planetas podrá ser visible para la gran mayoría de la población mundial , pero algunos lugares tendrán mejor vista que otros. Es posible que en el hemisferio norte, por encima de de ciudades como Londres o Nueva York, Mercurio no pueda observarse bien debido al resplandor del amanecer.

Aunque Urano y Neptuno también estarán alineados , estos planetas no serán visibles a simple vista, así que necesitarás un par de binoculares para observarlos como puntos azules y verdes borrosos.

Durante este evento astronómico, se podrán ver alineados en el cielo Mercurio, la Luna, Venus, Marte, Júpiter y Saturno , en el orden de distancia al Sol que tienen, es decir, de izquierda a derecha. Esto sólo volverá a ocurrir hasta 2040 , así que será mejor que no te lo pierdas.

No es muy raro que dos o tres planetas estén en conjunción, sin embargo, lo que ocurrirá este 2022 es especial porque se trata de una alineación entre los cinco planetas más brillantes del sistema solar: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno .

Sin duda uno de los eventos astronómicos más fascinantes es la alineación planetaria, especialmente cuando se trata de hasta cinco planetas en conjunción , como ocurrirá este 2022 después de 18 años. Es posible que no tengas muy claro de qué se trata, así que aquí te explicaremos qué es una alineación de planetas y cómo verla en vivo .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.