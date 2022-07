Qué hábitos desarrolla una persona con ansiedad

¿Sabías que hay hábitos específicos que desarrolla una persona con ansiedad?, pues sí, y hoy en Debate te compartimos esas acciones que pueden significar que padeces ansiedad, un estado mental que debe tratarse.

Para dar una explicación más detallada, la psicóloga clínica Mariale González comparte en sus redes sociales como TikTok un video en el que habla de los cuatro hábitos que se desarrollan cuando tiene ansiedad.

Te despiertas varias veces en la noche

La terapeuta da a conocer que las personas que tienen lapsos de ansiedad en sus vidas y que no es tratado, continuamente tienen noches en vela, se les dificulta conciliar el sueño y no pueden evitar que sus pensamientos los abrumen.

Debido a que la ansiedad puede llevar a despertarse varias veces por las noches, al siguiente día sientes que no has descansado lo necesario, lo que por ende se convierte en toda una cadena de malestares, pues tu día no lo disfrutas igual.

Aprietas los dientes, bruxismo

El estrés al que se somente una persona con ansiedad puede tener complicaciones en la salud, por ejemplo, has notado que por las noches o cuando estás a punto de hacer algo emocionante te descubres cierta tensión en la mandíbula.

Esto puede significar que tienes tanta tensión en tu cuerpo que lo manifiestas con hábitos como apretar los dientes con demasiada fuerza, con altos niveles de estrés a este hábito se le llama bruxismo.

No miras a los ojos

Existen diversos tratamientos para la salud mental, y es que de no ser así puedes ofuscarte con tus ideas y pensamientos, tanto que te surge la necesidad de no mirar a los ojos a las demás personas por temos a que miren lo que realmenmte te pasa.

La ansiedad puede ser un estado mental normal derivado de un estrés extremo, sin embargo de ello pueden resultar hábitos como el que las personas con ansiedad pueden sentirse juzgadas o criticadas.

Sobrepiensas

La experta que trabaja terapia online y ayuda a encontrar tu equilibrio con la ansiedad explica también que otro de los hábitos que puedes tener y complicarte es que sobrepiensas una decisión o te arrepientes una y otra vez de algo que haz hecho.

Si bien es común analizar nuestro futuro, la manera en la que se encuentra el animo frente a estos hábitos pueden dificultar nuestos días y la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos y las demás personas.