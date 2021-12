¿Qué hacer cuando te salen canas?

Las canas aparecen cuando menos piensas, no respetan edad ni sexo y la mayoría de las personas no las quieren y hacen todo por taparlas.

Las canas son las más negadas por las mujeres y cada que vemos una en nuestro cabello la arrancamos sin embargo es muestra de que el tiempo pasa demasiado rápido.

Con el paso de los años el cabello va perdiendo pigmentación, la síntesis de pigmentos de melanina (Esta célula, altamente especializada y responsable de la pigmentación, pierde su efectividad) y su transferencia a la fibra se ve negativamente afectada.

Leer más: ¿Qué es la ropa elegante?

Los pigmentos también sufren una decoloración, provocada por el estrés, el tabaco y los rayos del sol. Ante una disminución de la fabricación de pigmentos (producida por el peróxido de hidrógeno) y una alteración de su difusión, el cabello pierde color.

Para eliminar las canas o combatirlas hay varios opciones una de ellas es recurrir al tinte o unas cápsulas que las combaten y restauran el color original del cabello.

Se trata de Redenjair, unas cápsulas que contienen catalasa, un ingrediente natural que previene los efectos del envejecimiento del cabello y combate la aparición de las canas. Extracto seco de cola de caballo, de ortiga verde y de polígono, fortalecen el cabello, aportándoles más fuerza y brillo e incluso deteniendo la caída del mismo cabello.

Un punto muy importante ante la aparición de las canas es no arrancarlas, pues podemos provocar que nuevos cabellos no salgan. Imagínate, menos canas sí y menos pelo. No es una buena solución, ya que además con eso no evitamos que sigan saliendo canas por el resto del cabello.

También te puedes dar baños de color, son menos agresivos que los tintes, aunque también menos duraderos y no las cubren tanto, pero para la primeras canas es buena opción. Además dan brillo al cabello.

Leer más: ¿Cómo vestir sencilla pero elegante?

También debes de hacer ejercicio y dieta de manera regular, pues esto ayuda a retrasar el envejecimiento celular y retardar la aparición de canas. Además, las situaciones de estrés y de ansiedad también inciden en la aparición de canas, por lo que hacer ejercicio para liberar tensiones es de gran ayuda.