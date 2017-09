Qué hacer cuando tu novio es el "niño de mami"

Hace tiempo tuve un novio que era todo un hijo de mami. He de decir que él ya no vivía con su mamá, aún así todos los días salía temprano de su casa para pasar a ver a su mamá antes de ir al trabajo. Su horario era rotativo, a veces entraba a trabajar a las 6 de la mañana y eso no le impedía pasar a saludar a la señora, no sé si la despertaba o si el amor que me imagino que se tienen es muy grande, como para que ambos madrugaran solo para verse.

Y no es que me molestara que él fuera demasiado cercano a su mamá o que ella no me quisiera porque me consideraba una bruja malvada que bien podía robarse a su hijo (nunca fue mi intención).

Las cosas se podían poner un poco delicadas entre nosotros cuando en su día de descanso lo pasaba en casa de su mamá arreglando algún desperfecto, a veces ni eso, solo tenia que ir a cambiar todos los focos, nunca lo entendí, hasta llegaba a pensar que la señora ponía focos fundidos por toda la casa para que él tuviera que ir. Y sí, en ocasiones yo me preguntaba si él solo buscaba una excusa para no vernos, pero me pedía que comprendiera y que lo acompañara. Lo hacía y efectivamente cambiábamos focos, limpiábamos la alberca, cortábamos las buganvilias, y todo con su mamá viéndonos desde la cocina mientras nos preparaba margaritas y guacamole.

El reservaba religiosamente todos los martes para pasarlo con su mamá porque no era suficiente con los domingos; éstos días podrían ser interrumpidos por sus hermanos, sobrinos e hijos. Porque sí, él tiene tres hijos que también piensan que su papá tiene mamitis.

Nunca tuve inconveniente con que fuera cercano a su mamá, pero sentía que rayaba en el exceso, a pesar de vivir en la misma ciudad, verse por la mañana, y hablar esporádicamente por teléfono durante el día, todas las noches dedicaban hasta una hora para hablar por teléfono.

Aprendí que no hay necesidad de pelear o desgastarse. Si estás pasando por lo mismo y no quieres desgarrar la garganta con tanto pleito y no sabes que hacer, te cuento lo que a mí me funcionó:

Algunos dicen que el amor es tempestuoso, pero la vida simple es mejor. Foto temática, pixabay

1. Escribir:

Ésta fue una recomendación de mi mamá, que escribiera lo que sentía antes de decirle, así que me conseguí una libreta muy bonita que hasta combinaba con mi decoración, tenía que ser así porque pasaría a ser un elemento obligado en mi buró. Realmente funcionó, escribía todo lo que me molestaba, algunas veces pensando que lo tenía enfrente. Después lo leía y podía darme cuenta que en ocasiones no estaba viendo las cosas desde la perspectiva correcta, después podía hablar con él y llegábamos a un acuerdo. Hasta llegó el día que él sabía para qué era mi libreta y que tenía prohibido tocarla, a menos que yo se lo pidiera.

2. Cuidar los comentarios y estar preparada para las reacciones:

Cuando hablamos a veces no pensamos lo que decimos y luego nos arrepentimos, pero de qué sirve si ya ocasionamos un disgusto. Sobre todo porque a ningún hombre le gusta que le digan que es el "bebé de la mamá". Si lo confrontas prepárate para recibir todo tipo de excusas que justifiquen su comportamiento. "Que está sola", "Que es el único que se preocupa por ella", etc. Así que para evitar una discusión sin fin, enfócate mejor en lo que te molesta de sus actitudes, en lugar de las actitudes en sí mismas.

Todas las relaciones tienen altibajos, es natural en toda pareja. Foto temática, pixabay

3. Aliéntalo para que haga las cosas por sí mismo

"La comida de mi mamá está más rica, por eso voy a su casa", ¿te suena?; los hombres mimados carecen de iniciativa y como siempre tuvieron a su mamá para hacer las cosas por ellos, son flojos y no les gusta hacer nada en casa, pero aliéntalo a que cocine, a que deje de llevarle las camisas a su mamá para que les planche bien el cuello. Sé que no tienes porqué terminar de "criarlo", pero hazle ver que él si puede hacerse cargo de sus cosas.



4. No interfieras

Luego pasa que aunque son muy cercanos a su mamá a veces se quejan de ella, que ella es quien los consume, que ella es quien no les da su espacio, pero, ¿que crees?, si le das la razón la versión cambiará por arte de magia y tu serás la insensible que no comprende. Así que aunque suene tentador meterte en el altercado para dar tu opinión o defenderlo, aguántate, él es quien tiene que ponerle un limite a su madre. Esa relación es de ellos.

No debes estar en una relación por miedo a quedarte solo, si tu relación no te gusta, haz algo. Foto temática. pixabay

5. Evita buscar su aprobación

La mamá es la mamá y tú eres tú, sí él se confunda y empieza a insinuar que deberías de ser un poco más como su mamá, si critica tu estilo, tu peinado, tu forma de vestir, de cocinar, de mantener tu casa o simplemente tu forma de llevar tu vida, sólo cambia si realmente crees que es mejor para tí, pero no te conviertas en una copia de su madre sólo por agradarlo.

Aunque no es fácil lidiar con un novio mimado, sí se puede, si encuentras un buen balance las cosas se pueden poner a tu favor, un hombre que trata bien a su mamá lo hará también con su esposa. Y recuerda no discutir, ella siempre será su mamá y por supuesto que tiene un lugar muy importante en su vida, y no es que el tuyo sea menos, son diferentes, sólo eso.

Sin discutir, aliéntalo a que haga sus cosas por sí mismo. Foto temática, pixabay

TE PUEDE INTERESAR: