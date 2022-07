Qué hacer cuando un niño llora y grita, consejos de crianza respetuosa

Lidiar con los más pequeños de la casa no siempre es sencillo, sobre todo cuando nuestro propio temperamento es puesto a prueba por un episodio de berrinches y pataletas, y es que, a veces ni los propios adultos podemos manejar nuestras emociones, mucho menos niñas y niños de escasos años de edad.

Ahora bien, algo que debes tener presente y que nos enseña la crianza respetuosa es que, si un niño o niña llora, grita, pega y se enoja, lo primero que debes hacer es mantener la calma y actuar con la cabeza fría, porque, gritarle, regañarlo o pegarle no resolverá nada.

En lugar de eso, queremos recomendarte algunas acciones que puedes hacer para manejar de mejor manera los episodios en los que las niñas y niños lloran, gritan y hasta pegan, quizás suenen más fáciles de lo que resulten, pero recuerda que la crianza respetuosa es algo que se vuelve hábito conforme se practique.

Qué hacer cuando un niño llora y grita

Ahora bien, lo primero que hay que entender es que, el enojo es una emoción natural y está bien que los niños y niñas se enojen, por lo que el sentimiento no debe ser suprimido, ignorado o evitado, sino que tanto tú como tu pequeño o pequeña deben aprender a manejarlo y canalizarlo de manera asertiva, atiendelo desde una crianza respetuosa.

Evita gritarle. Una vez que hemos entendido que el enojo es parte de la naturaleza humana, lo que debes aprender como padre o madre es que gritarle no resolverá nada, solo es reflejo de que tú mismo no puedes manejar el sentimiento de frustración, así que trata de brindar calma desde la calma.

Crianza respetuosa: qué hacer si un niño llora y grita FOTO: FREEPIK

Evita pegarle. Siguiendo la lógica anterior, los castigos físicos no resolverán el problema de los berrinches, solo lograrás que el pequeño o pequeña asuma que las cosas se resuelven desde la violencia o criar hijos propensos a que se conviertan en abusadores de sus compañeros o de los animales.

Evita darle comida o el celular. Muchas veces es difícil lidiar con los berrinches, pero, darle comida o el celular para que se distraiga y deje de llorar y gritar, le privará de una oportunidad para aprender a manejar de mejor manera su sentimiento.

Ignorarlo. Puede que la mejor respuesta que hayas encontrado para no reaccionar abruptamente a los berrinches es ignorar el momento, sin embargo, y aunque no sea tu intención, le estarás mandando el mensaje de que no te importa cómo se siente, por lo que lo mejor es acompañar desde la calma, como decíamos.

Nombra el sentimiento. Sobre todo cuando tienes niños y niñas pequeñas, es importante que cuando hacen berrinche, les hagas saber que ese sentimiento que sientes se llama enojo y que se produce derivado de un momento de frustración porque algunas de sus demandas no pueden ser cumplidas.

Da opciones. Si el motivo que origina el berrinche no puede ser cumplido, entonces puedes brindar opciones que sean razonables o que puedan ser cumplidas, incluso pueden permanecer enojados un rato, y ayudar al niño o niña a calmarse.

Acompaña. Es importante que, una vez que reconocieron el motivo del enojo, acompañes al niño o niña en la gestión de su emoción. Puede que los pequeños requieran espacio para reflexionar, pero es necesario que le expliques que estás con ellos y que entiendes el motivo de su enojo.

Te puede interesar

Respeta los límites. Si el motivo del berrinche fue algo que negaste en un primer momento, debes mantenerte firme y no ceder ante el llanto y los gritos, es trascendental que si ya estableciste límites, estos sean respetados de manera amorosa y desde una crianza respetuosa.