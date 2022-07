Qué hacer para mantenerse enamorados en pareja y no fallar en el intento

El problema con las relaciones de pareja radica en que, muchas personas esperan vivir un romance como se ve en las películas, y eso hace crear falsas expectativas que con el tiempo terminarán derrumbadas porque no todas las personas somos iguales ni reaccionamos de la misma manera antes las diversas situaciones.

Entonces, esas expectativas frustradas terminarán siendo una carga para la pareja, y ocasionalmente, el vínculo será roto, derivado de que, muchas personas piensan que las parejas que se aman siempre deben estar de acuerdo o qué, los problemas se resolverían si su par cambiara.

Así que, lo que debes hacer para mantenerte enamorado o enamorada de tu pareja y no fallar en el intento, es cambiar la forma en la que vez las cosas, debes ver la relación desde una postura realista y buscar enfocar su vínculo afectivo en los rasgos positivos de ambos, en lugar de solo ver los negativos.

¿Qué hacer para mantenerse enamorados en pareja?

Asume tu felicidad. Algo que es indispensable entender es que tu felicidad no depende de la otra persona, por lo que no debes dejar esa carga sobre sus hombros y esperar que las acciones de tu pareja sean con el único objetivo de hacerte sonreír.

Así que lo mejor es tomar conciencia de que tu felicidad la creas tú mismo y que no depende de nadie más, de esa manera, dejarás de pensar que si tu pareja cambia o hace cosas que te gustaría que hiciera, entonces tú serías feliz. Hay un dicho que dice, si no eres feliz con lo que tienes ahora, no lo serás con lo que no tienes.

Qué hacer para mantenerte enamorados en pareja sin fallar FOTO: PEXELS

Deja de buscar fallas en tu pareja. Si bien todos cometemos fallas porque somos humanos, algo que deteriora la relación es centrarnos en buscarle fallas a nuestra pareja, eso solo alimentará un sentimiento de descontento que se convertirá en una bandera roja que terminará por romper el vínculo.

Mantente realista. Y es que las fallas o las cosas que pueden o no gustarte están ahí desde el principio, pero algunas personas se hacen de la vista gorda y no quieren verlas o simplemente, como ya decíamos, guardan la esperanza de que en algún punto su pareja cambiará, algo que no sucede de esa manera.

Así que estar consiente de estos puntos positivos y negativos te permitirá avanzar hacia el siguiente punto y desde una perpectiva realista, sin esperar cosas de tu pareja que no puede brindarte porque no son parte de él o ella.

Cultiva los rasgos positivos. Desde el momento en el que te enamoras de tu pareja existen rasgos positivos y muchos de ellos quizás fueron lo que te hicieron enamorarte de esa persona en primer lugar, pero con el tiempo, muchos olvidan estos puntos y se centran en lo negativo, buscando que la otra persona cambie.

Entonces, identifica esos puntos hermosos que hacen que la otra persona brille y apoyense para que ambos crezcan a través de esas virtudes.

Así que, como vemos, lo mejor es salir de ese círculo vicioso de ver los rasgos negativos y centrarse en cultivar los rasgos positivos que tienen como pareja, eso les permitirá mantenerse enamorados y no fallar en el intento.