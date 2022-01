¿Qué pasa si me pongo diario hielo en la cara?

La mayoría de las personas y en especial las mujeres siempre buscamos opciones para cuidar nuestro rostro y lucir más jóvenes y radiantes siempre, entre cremas, mascarillas y ¿Por qué no? tratamientos naturales que la abuelita o la tía recomiendan.

Uno de los tratamientos caseros que son buenos alidos para cuidar nuestra piel facial es el hielo, sí así como lees, este es un secreto de belleza usado hasta por famosas.

Usar hielo en la cara ayuda a combatir el envejecimiento prematuro de la piel producida por diferentes factores como la exposición al sol, una mala alimentación, las impurezas producidas por la contaminación, y el maquillaje.

Beneficios de usar hielo en la cara

Rejuvenece la piel al estimular la circulación sanguínea.

Tonifica la piel y evita la aparición. de líneas de expresión.

Desinflama los ojos.

Lucha contra las ojeras.

Previene el acné.

Cierra los poros para proseguir a maquillarte.

Pero, ¿Cómo se debe usar y convertirlo en nuestra rutina diaria?

El tratamiento con cubos de hielo es fácil y nada costoso, sin embargo es necesario percatarse de algunos pasos antes de empezar con esta rutina diaria de belleza.

Primero, se recomienda limpiar a profundidad el rostro y asegurar de que la piel esté libre de maquillaje o polvo, después, es necesario envolver los cubo de hielo en un pañuelo o tela limpia para no aplicarlo directamente sobre el rostro, ya que podríamos sufrir de alguna quemadura. No importa si tienes o no la piel sensible.

Los cubos de hielo deben frotarse o darse un masaje sobre el rostro durante uno o dos minutos, con movimientos circulares en la mandíbula, barbilla, las mejillas, en el área de la nariz y los ojos, así como la frente.

¡OJO! Si sufres de acné, aplica el tratamiento o crema para ello después de aplicar el hielo, a manera de sello final.