Qué ropa usar o cómo vestirse para una entrevista de trabajo

Primero que nada ¡felicitaciones!, si tienes una entrevista de trabajo, ya estás más cerca de quedarte con el empleo, así que no pierdas eso de vista. Ahora, es importante saber qué ropa utilizar, ya que hay ciertas prendas que definitivamente no se recomiendan. El secreto está en verse elegante y natural al mismo tiempo, y te explicaremos cómo lograrlo.

Dependiendo de la empresa y el puesto de trabajo al que aspires, la entrevista puede ser más o menos formal. Es bueno tomar en cuenta estas diferencias, ya que, si te vistes demasiado formal para un puesto más relajado, o viceversa, puedes dar una mala impresión.

De cualquier modo, los siguientes consejos te ayudarán para ambos casos.

Consejos para escoger qué ropa usar para una entrevista de trabajo

Usa ropa que te haga sentir cómodo

La regla más importante es escoger ropa que te haga sentir cómodo, no sólo en el estilo, que puede o no variar a lo que vistes diario, nos referimos a la comodidad corporal. Lo mejor es escoger prendas que no nos hagan sentir apretados o que mostramos más de lo que nos gustaría, ropa que te permita libertad de movimiento, pues así podrás expresarte con confianza.

Prefiere ropa que ya hayas usado antes

Una entrevista laboral no suele ser la mejor ocasión para estrenar prendas, porque no sabes si te quedarán bien o si tendrán algún problema. Si escoges ropa que ya conozcas, te sentirás también más cómodo.

Asegúrate de que tu ropa coincida con el estilo para la empresa y puesto al que aspiras

Aquí requieres de observación y sentido común: ¿dónde trabajarás? ¿cómo se viste la gente cuando esté ejerciendo ese trabajo? No es lo mismo trabajar en el área jurídica que en una empresa de mercadotecnia o de un área más creativa. Asegúrate de coincidir con el código de vestimenta de la empresa, tanto en prendas como en colores, puedes preguntar a algún conocido si tienes dudas.

No abuses de los accesorios

En casi cualquier contexto se recomienda no usar demasiados adornos. Prefiere un estilo o look minimalista, que no se vea sobrecargado. Darás una mejor impresión.

Evita prendas con textos

Para que no vayas a expresar algo que no quieres, o que no entiendes, se recomienda no usar prendas que tengan texto estampado. Aunque a veces son muy populares playeras con frases en inglés o en otro idioma, si no las entiendes por completo, mejor evitarlas. Te sugerimos también evitar los estampados demasiado llamativos, aquí igual aplica la regla del minimalismo.

Ropa limpia y bien planchada

Toma en cuenta las reglas más básicas de la higiene. Evita que tu ropa esté manchada o arrugada, así como tus zapatos. Asegúrate de darte un baño y lavarte los dientes, recuerda que una imagen pulcra habla de alguien organizado y responsable.