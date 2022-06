Qué significa el desorden de cada parte de tu casa, según el Tao

Es muy claro que nuestro hogar es una extensión de lo que somos, todo lo que está a nuestro cargo refleja parte de nuestra personalidad, desde la doctrina del Tao también se explica qué significa el desorden en cada parte de tu casa.

El desorden de nuestra casa refleja el desorden que tenemos en nuestra mente y espíritu, también dan a conocer nuestros miedos más profundos, los cuales se detallan por la parte de tu casa que más tienes desordenada.

Además de que no tener en su lugar las cosas de tu casa se ve desordenado y prácticamente feo, también significa que hay confusión en tu cabeza y que te sientes bloqueada en algún aspecto de tu vida.

El desorden en casa en general también simboliza desde el método Tao que sientes una gran saturación de tus proyectos, crees que tienes, por exagerar, miles de cosas por hacer y que no tienes tiempo para resolver cada una de ellas.

Qué significa conservar objetos dañados

Tener la casa sin estar limpia o con objetos dañados que quisieras reparar da un sentido de perder el tiempo, y más aún si solo los conservas y nunca los mandas a reparar o lo haces tú misma, lo que significa es que no sabes cumplir promesas.

No reparar los objetos dañados significa que te sientes con tus sueños rotos, no te sientes capaz de controlar tu vida y crees que todo está dicho y hecho y no hay solución para todas los inconvenientes que tienes en tu ser.

Qué significa tener desorden en el baño o la cocina

Si específicamente es en la cocina o en el baño donde hay continuos desperfectos o que se pierde muy fácil la limpieza entonces es muy probable que sientas que tienes problemas ecónomicos, sientes que no te rinde el dinero o no sabes cómo generarlo.

Justo es la cocina y el baño las partes de la casa que también simbolizan la salud del cuerpo, entre más prolongues la reparación o su limpieza puede que tengas toda una cadena de enfermedades que tú misma no entiendes.

Qué significa el desorden en casa según el Tao. Foto: PEXELS

Qué significa tener la habitación desordenada

El lugar donde dormimos debe ser una de las habitaciones más importantes para tener limpia y sin desorden, pues de lo contrario, refleja que eres una persona con tendencia a la procastinación, te gusta dejar todo para después y eso casi siempre se convierte en no hacer nada.

Cuando el lugar donde descansas no tiene sentido de tanto alboroto que hay también significa que tienes complicaciones para relacionarte con las personas, te cuenta mantener relaciones sentimentales y no sabes cómo comenzar nuevas amistades o tener un empleo estable.

Te puede interesar:

Qué significa que mi hijo tenga su habitación desordenada

Los hijos por supuesto es otro reflejo de lo que somos, por lo que es muy importante que aprendan hábitos para mantener el orden y la limpieza, cuando son niños es muy común que tengas juguetes por todos lados lo cual no debe ser alarmante.

Sin embargo, también se tiene el entendido que los niños que tienen sus juguetes y habitación en orden tienden a concentrarse mejor y a enfocarse en sus tareas, un niño ordenado puede convertirse en un adulto decidido y con objetivos más claros.