Qué significa que la persona que te gusta vea todas tus historias, pero no te hable

Si has notado que esa persona que te gusta está pendiente de lo que publicas y ve todas tus historias de tus redes sociales, pero no te habla o no te escribe, es probable que ese comportamiento te parezca contradictorio, ya que, por un lado, puede que te genere esperanza de que le gustes también, pero no terminas de estar segura.

Entonces, seguramente te has preguntado ¿qué significa realmente que vea todas tus historias y no te hable? La respuesta a esta interrogante puede responderse con muchas hipótesis, pero la que podría resumirnos todo es que si bien existe algún interese de su parte, no es suficiente para que concrete alguna charla.

Y es que, un like en tus publicaciones o que esa persona que te gusta vea todas tus historias, no significa nada, si no va acompañado de alguna acción, como entablar charla, buscar quedar para que se vean o buscar un acercamiento real, por lo que, lo mejor sería no hacerte ideas en la cabeza, según la psicóloga Luisana González.

Qué significa que una persona vea todas mis historias

Como ya decíamos, lo que significa que una persona vea tus historias, pero no te hable puede tener muchas hipótesis, una de ellas puede ser que es su forma de “hacerse presente”, es algo como para que notes y sepas que sigue ahí de una manera sutil, pero sin concretar ninguna otra acción.

Y es que, como ya decíamos, puede que esa persona tenga un ligero interese en ti, pero también es posible que no quiera comprometerse en una relación, que no esté disponible emocionalmente hablando, que no quiera estar con nadie, pero tampoco quiera estar totalmente sola, así que busca formas de seguir estando sin estar.

Qué significa que una persona vea todas mis historias FOTO: FREEPIK

Lo mejor es que no te hagas ilusiones ni le des vueltas al asunto, porque eso podría generarte un círculo vicioso de estar contantemente revisando tus redes sociales para ver si ya vio tu publicación o terminar subiendo post e historias con el único objetivo de que esa persona las vea, en lugar de subirlas porque tú quieres.

Incluso, si ya buscaste provocar una acción de parte de esa persona con una publicación que pensaste que le gustaría y no hizo nada para concretar un encuentro, entonces, no te desgastes, suelta esa idea de que por el hecho de ver tus historias puede significar que le gustes también y vive plena.

Así que, si eso te está quitando la paz mental, lo mejor es silenciar, bloquear o eliminar a esa persona, para que con ello puedas ganar serenidad o también puedes probar con no darle importancia a ese tipo de acciones y no vivir pendiente de si ve tus historias o no.

El interés, al igual que el amor, es algo que se nota, así que, ante comportamientos confusos, no te distraigas, ya que, si esa persona no es capaz de concretar acciones, entonces su interés no es tan fuerte, y lo mejor sería que busques alguien que realmente quiera estar contigo.