¿Qué significado hay detrás de los sueños en donde aparece la lluvia?

Sin la lluvia, la vida en la Tierra no fuera posible. En esta ocasión te diremos qué significa cuando sueñas con la lluvia.

Como con la norma general del mundo de los sueños, las imágenes del subconsciente donde aparece la lluvia variará su significado dependiendo de cómo se nos presente esta.

Si soñamos que cae una fuerte lluvia, significa que las personas que está a nuestro al rededor y que no gozan de una buena posición económica, serán abundantemente felices por el resto de su vida sin importar su carencia económica.

Si soñamos que la lluvia es lenta pero firme, presagia que, aunque tarde en llegar un buen tiempo, un beneficio arribará a nuestra vida, de ahí la invitación a armarnos de paciencia y ser positivos para los días venideros.

Si soñamos con un lluvia suave y discreta, vaticina que tendremos éxito en los negocios que emprendamos, así que hay que aprovechar nuestra buena disposición y poner manos a la obra.

Si soñamos que la lluvia es tan fuerte que no podemos avanzar, pronostica que tenemos que resolver algunos problemas que venimos arrastrando, ya que de no hacerlo así no podremos alcanzar las metas que nos hemos propuesto.

Si soñamos que no encontramos refugio en medio de una lluvia intensa, significa que alguien a quien queremos mucho se le ocurrirá dañarnos y hacernos sufrir.

Si soñamos que en lugar de agua llueven piedras, augura que próximamente nos invadirán conflictos y tristeza, por lo que debemos irnos preparando física y mentalmente.

La duplicidad de la lluvia

Como pudiste leer, los sueños en donde aparece la lluvia tiene una dualidad proveniente de lo que ella significa en el mundo real: para algunos fertilidad y felicidad; para otros, tristeza.