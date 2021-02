¿Qué significado tiene soñar con una cama y qué es lo que revela de tu vida?

¿Qué tan surrealista es soñar con una cama mientras dormimos en una? Si bien no estamos en condiciones de responder a esa pregunta, lo que si haremos a continuación será contestar la incógnita "¿Qué significa soñar con una cama?"

Dicen por ahí que los sueños, sueños son, no obstante, es verdad que los sueños no deja no dejan de ser creaciones que salen de algún lugar de nuestros cerebros, por lo tanto, teniendo esa premisa en mente, algo hay detrás de ellos y su interpretación está anclada a nuestro propio ser y vivencias.

Si nos damos cuenta, la mayoría del tiempo soñamos con cosas muy comunes; objetos que en todos lugares vemos. Tal es el caso de los sueños que involucran algo tan normal como lo es el objeto que usamos para dormir y descansar todos los días: la cama.

De acuerdo con el astrologo Mario Vélez, soñar con una cama siempre estará ligado con las relaciones de pareja, en especifico, con el aspecto sexual y la vida de pareja, pues claro está que además de descansar sobre ella, la cama es usada para cosas más pasionales.

En relación a los sueños donde aparece una cama y sus variedades:

Soñar con una cama muy grande, significa que nosotros le damos mucha importancia a nuestra actividad sexual.

Si soñamos con una cama pequeña, quiere decir que para nosotros la sexualidad no es lo más importante, es por ello, que la relegamos por otras cosas.

Si soñamos una cama rota o dos camas, es augurio de que nuestra relación está próxima a llegar a su fin o que la pareja morirá.

Si soñamos una cama vacía, significa que alguien cercano o que queremos fallecerá pronto

Si soñamos que la cama se encuentra en una habitación oscura y solitaria, quiere decir que nos enfermaremos.

Si soñamos con una cama completamente limpia e higiénica, significa que nuestra relación de pareja es muy buena.

Si soñamos que la cama es un completo desorden, quiere decir que estamos o estaremos discutiendo con nuestra pareja.

Si soñamos con una cama nueva, lo más probable es que pronto lleguen nuevos amores a nuestra vida.