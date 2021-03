¿Qué significado tienen los sueños donde aparecen piernas y pies?

Queda claro que las piernas y los pies son dos partes del cuerpo muy muy importantes. En esta nota te diremos qué significa cuando sueñas con piernas y pies.

Como todos los sueños, los sueños donde aparecen las piernas o los pies variarán su significado dependiendo de cuál sea su apariencia y de cómo aparezcan estas.

Si soñamos que no tenemos piernas pero esto no nos afecta en absoluto, quiere decir que aún no contamos con las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a buen puerto el proyecto que recientemente comenzamos.

Si soñamos que caminamos con los pies descalzos, es señal de que nos preocupa muy poco lo que pueda pasar en el futuro mediato y lejano.

Si soñamos que vemos huellas de pies en la playa, pronostica que alguien cercano a nosotros y muy querido desaparecerá de nuestras vidas para ya nunca más volver.

Si soñamos que tenemos cojera o alguna malformación en los pies, es símbolo de nuestra falta de carácter y determinación para enfrentarnos a la vida.

Si soñamos que un conocido no tiene piernas o pies, quiere decir que a esa persona la sobrevaloramos demasiado.

Si soñamos que nos lavamos los pies, vaticina que pronto podremos librarnos de las cosas que nos amargan la existencia.

Si soñamos que tenemos los pies sucios o deformes, augura que se nos atravesará todo tipo de obstáculos en la vida.

Si soñamos que nos ponemos zapatos que nos quedan pequeños, es símbolo de las muchas limitantes que tenemos y nos causan frustración.

Si soñamos que tenemos los pies con un buen calzado, es símbolo del estatus en el que nos encontramos.

Si soñamos que tenemos una pierna de madera, augura muchos disgustos.

Si soñamos que únicamente nos vemos las piernas, significa que muy pronto emprenderemos un viaje.

Las piernas y pies en la vida

Como pudiste darte cuenta por ti mismo, los sueños donde nuestro subconsciente nos muestra las piernas y pies tienen múltiples significados, pero siempre apegados al significado que estas dos partes del cuerpo tienen en la vida: el desplazamiento, la libertad y la continuidad de la vida.