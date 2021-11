¿Qué significan? Estas son las 7 tradiciones de Año Nuevo más famosas

Cada día falta menos para la celebración de Año Nuevo y, como todos los años, no pueden faltar las populares tradiciones de fin de año que muchas personas suelen realizar. Por eso a constitución te daremos una lista con los rituales más famosos para dar la bienvenida al 2022.

Las 12 uvas

Una de las costumbres más tradicionales es, sin duda, alguna el comerse las 12 uvas, mismas que simbolizan cada uno de los 12 meses que integran el año entrante. La tradición dicta que con cada una que se coma, de preferencia sin semillas, la persona debe pedir un deseo.

Ropa interior

La infaltable. Ya desde estas fechas los comercios comienzan a llenarse con ropa interior de diferentes colores; los más usados el amarillo (para la abundancia de dinero) y el rojo (para el amor). La persona que quiere lograr una meta en un campo especifico deberá usar la ropa interior de determinado color durante la noche del 31 de diciembre para hacerlo realidad.

La maleta

Otra de las tradiciones más típicas es el ritual de sacar a pasear una maleta alrededor de la cuadra durante los primeros minutos del 1 de enero. Este rito es usado por aquellas personas que quieren viajar el año entrante.

Los abrazos y felicitaciones de Año Nuevo

Cuando el reloj marca las 12 y da paso al primer segundo del Año Nuevo, lo más común es abrazar y desear feliz año nuevo a las personas con las que estás conviviendo en esos momentos, ya sea amigos, familiares o compañeros de trabajo. También se suele llamar por teléfono a las personas que no están presentes con este mismo propósito.

Traer dinero en la bolsa o billetera

Si la persona quiere atraer prosperidad económica para 2022, el ritual de Año Nuevo que debe aplicar es el de traer en la bolsa o la billetera dinero a fin de que el año próximo la abundancia no falte.

Lista de propósitos

Son pocos los que acostumbran a hacer una lista de propósitos para el año entrante y son más pocos aun los que cumplen con lo que anotaron, por lo que a mitad del nuevo año se dan cuenta que no adelgazaron, no ahorraron y no lograron levantarse temprano a hacer ejercicio, pero el solo hecho de prometérselos así mismos les da alivio durante la noche del 31 de diciembre.

Barrer

Otra de las costumbres para recibir el Año Nuevo es la de barrer toda la casa si es que el 2021 no fue tan favorable, ello a fin de deshacerse de las energías negativas que pudo haber dejado el año que acaba.