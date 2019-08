¿Qué significan los sueños?

Los sueños han sido considerados como presagios, revelaciones del futuro o mensajes ocultos de nuestro inconsciente.

El ser humano siempre ha hecho interpretaciones de lo que sueña, intentando descifrar su significado. Hoy en día existen incluso asignaturas en universidades en las que se aborda el libro de Sigmund Freud La interpretación de los sueños, quien consideraba que todos los sueños son interpretables por lo que podemos encontrarles un sentido o significado.

A través de los siglos las personas han interpretado el significado de lo que soñamos con historias, por medio del arte, libros y hasta diccionarios de sueños.

Aunque sólo se trata de interpretaciones, los sueños pueden traer mensajes o reflexiones verdaderamente significativos para nuestras vidas. Otro autor, Calvin Hall, creía que los procesos oníricos son la mejor forma de conocer los pensamientos y el comportamiento de una persona.

Significado de los sueños

Para descubrir el significado de los sueños necesitamos entender nuestro estado de ánimo, pues influye de forma directa en nuestra mente.

Se dice que algunos sentimientos podrían estar “ocultos” en el inconsciente, y sólo es a través de los sueños que se nos revelan.

Lo que es esencial para soñar es dormir; y para la mente es necesario descansar y eliminar las tensiones cotidianas, y sólo puede lograrlo en los sueños.

Al soñar no solo percibimos imágenes, es posible esforzarse en recordar los fragmentos de sueño que pueden ayudar a liberar fuertes emociones y recuerdos ocultos.

Algunas personas que buscan el significado de sus sueños lo intentan a través de anotaciones de los sueños que tuvieron cada mañana que se despertaron. Con el paso del tiempo no sólo desarrollan una mayor percepción sino también la capacidad de recordar nuestros sueños e interpretar su significado en nuestras vidas.

No descansar de forma adecuada puede traer varios problemas para la salud.

Interpretación de los sueños según Freud

Una de las interpretaciones sobre los sueños más aceptadas de Sigmund Freud es que podemos percibir las emociones del subconsciente mientras soñamos.

El padre del psicoanálisis también sugiere que todos los sueños representan un deseo de quien lo sueña, incluso las pesadillas.

Según Freud, “los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos”, apunta la teoría de su libro Interpretación de los sueños, lo que significa que una pesadilla podría obedecer a un deseo masoquista.

Freud proponía el análisis de los sueños como un método para revelar las actividades del subconsciente de la mente.

Qué significa soñar con

Soñar con la muerte

Los sueños de la muerte en general, se relacionan con la pérdida y el sentimiento del fin. Aunque normalmente son pesadillas, también significan un cambio importante en tu vida que no necesariamente es negativo.

Muchos encuentran en este sueño la necesidad de revalorar amistades y lazos familiares. Soñar con la muerte es al fin y al cabo un recuerdo de que la vida es corta y puede terminar en cualquier momento.

Soñar con embarazo

Una de las interpretaciones más optimistas al soñar que estás embarazada, sin tener un bebé, dice que se trata del inconsciente tratando de despertar emociones en tu vida, para que te atrevas a llevar todo aquello que habías querido.

“Soñar que estás embarazada es un mensaje que tu inconsciente está enviando para que despiertes no solo de tu sueño, sino a la vida misma.” dice Soy Carmín.

Soñar con agua sucia

Tragedias, percepción de malas vibras o problemas personales.

Soñar con agua cristalina

Significa que las malas vibras terminaron.

Soñar con una ex pareja

En algunas culturas se interpreta como que la ex pareja se encuentra pensando en nosotros o aún está enamorada de nosotros y su energía se nos presenta en nuestros sueño.

Sin embargo, para otros, soñar con un ex novio cuando estás apunto de casarte no significa que no ames a tu pareja. Se trata de un sentimiento de rebeldía ante los compromisos, que se relaciona a la sensación de renunciar a vivencias del pasado.

Soñar que vuelas

Uno de los sueños más comunes es volar.

Soñar que vuelas es una de las sensaciones más impresionantes, a pesar de que puede causarle miedo a algunas personas, su significado se relaciona a la prosperidad.

Se produce una sensación de que se levita o se desplaza y una sensación de ver desde el aire. Puede significar alegría por una habilidad aprendida recientemente.

Soñar con piojos

Los sueños en donde tienes piojos son asociados a enfermedades, a una fuerte inconformidad en nuestra vida, y también es interpretado como una revelación sobre las malas compañías.

¿Qué significa no soñar nada?

Mientras dormimos tenemos aproximadamente 4 experiencias de sueño de las cuales posiblemente no alcancemos a recordar ninguna. Los sueños ocurren estés o no consciente de haber soñado, por eso no podemos recordarlos todos.

¿Por qué no puedo soñar?

Si no puedes soñar significa que no dormimos adecuadamente, y es posible que no estemos llegando a la etapa REM mientras dormimos. La etapa REM es cuando los ojos se mueven muy rápido mientras estamos durmiendo, deben pasar por lo menos 3 horas y media para llegar a este estado.

¿Por qué no recuerdo mis sueños?

Cuando alcanzamos a recordar es porque fuimos conscientes del sueño, por lo que recordaremos lo soñado solo por unos minutos. Luego lo olvidaremos, y ya sólo podremos imaginar lo que fue el sueño o la impresión que nos causó.