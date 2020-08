Qué tan cierto es que se puede adelgazar con bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es usado desde los tiempos de nuestras abuelitas o quizas bisabuelas como un remedio casero para aliviar malestares, pero también existen varias versiones que sirve para bajar de peso, pero ¿qué tan cierto es?

La realidad es que no hay estudios científicos que avalen que el bicarbonato de sodio ayude a adelgazar, sin embargo esta versión se ha vuelto muy popular. De acuerdo con MedlinePlus, el bicarbonato de sodio es un antiácido usado para aliviar la prosis (acidez estomacal) y la indigestión ácida.

Debes de saber que el bicarbonato de sodio, es un alcalino, que puede calmar los síntomas como indigestión, náuseas e infinidad de malestares y ayuda a combatir el pie de atleta, picaduras y quemaduras de sol, entre muchos cosas más.

El bicarbonato de sodio, es un alcalino, que puede calmar los síntomas como indigestión/Foto: Pixabay

Lo que sí es verdad es que el bicarbonato de sodio hará que luzcas una sonrisa de envidia, es una excelente "pócima" para blanquear los dientes. El bicarbonato se usa en pastas dentífricas por su efecto blanqueante, aunque, como ya apuntaron los investigadores Kleber C.J, Putt M.S y Nelson B.J en artículo publicado en "The Journal of Clinical Denstistry", "las diferencias de color no eran lineales o consistentes, precisión para valorar cambios clínicos en lo blancos que son los dientes es cuestionable".

