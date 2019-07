¿Quiénes son los Centennials? La Generación Z

México.- Seguramente habías escuchado sobre los millennials pero, ¿habías escuchado sobre los Centennials? Son "nativos digitales", y además de la tecnología tienen una forma de aprendizaje distinta a las generaciones anteriores.

La generación Z comienza a partir de los niños nacidos en 1995 hasta hoy en día, una época en el que el boom de la tecnología avanzaba a un paso apresurado.

Mientras los Baby Boomers conocían computadoras enormes mientras se desarrollaban en su ámbito laboral, los centennials viven en un mundo de alto consumo de información, entretenimiento, así como micro computadoras, tablets y smartphones.

Es importante considerar que cuando hablamos de estudios generacionales, se abarca a grandes razgos tanto tendencias como habitos, los cuales son recopilados a través de encuestas, estudios sociológicos, de mercado y antropológicos, así como de los medios más influyentes.

Centennials Autodidactas y Creativos

Los centennials son autodidactas, aprenden por su cuenta a través de interactuar con la información en plataformas, exploradores de internet o tutoriales.

Algunos prefieren comprar objetos armables, o simplemente ver videos denominados DIY ("Do It Yourself", Hazlo tu mismo en español).

Son creativos e implementan conocimientos con facilidad. Se vive una sobreinformación debido a la saturación informativa y competencia mediática, por lo que tienden a descartar con facilidad información que consideran no relevante.

Prefieren redes sociales que sus padres o familiares no frecuentan, y están más cercanas a sus circulos de amigos.

Mi teléfono, mi curriculum, mi vida: Centennials

Son más propensos a tener una vida pública a través de las redes sociales, a diferencia de las generaciones pasadas. Muchos aspiran a ser Youtubers o influencers de redes sociales como Instagram o Snapchat.

Algunos han logrado obtener trabajo con su teléfono inteligente, sin utilizar un curriculum escrito; tan solo con fotos o video que publican en redes.

Pocas cosas tecnológicas les son ajenas, y más que miedo les causa curiosidad saber cómo funciona.

Estudios indican que la generación Z pasa hasta 4 veces más de lo recomendado frente a pantallas y dispositivos. Día y noche, actividades por la madrugada y en horario laborales.

Muchos miden su exito en el éxito de sus redes sociales, o el de sus amigos y otras cuentas. Lo mismo sucede con las marcas, la popularidad en redes, se vuelve uno de los factores más importantes.

El hecho de medir el éxito a través de las redes, puede conllevar a la frustración y depresión en la mayoría de los centennials.

Un estudio realizado por The Futures Company, los Centennials son más pragmáticos (ven la utilidad y prefieren lo práctico) que los Millennials. La generación Z, la tendencia es que prefiere innovar con "lo que hay", que crear algo novedoso.

La mayoría de la generación Z aún no tiene vida laboral, sin embargo se ha apreciado que les preocupa encontrar un empleo que coincida con sus gustos y aspiración de vida, o les ayude a conocerse así mismo.

Están abiertos a un mundo globalizado, así como a los derechos humanos internacionales de vanguardia.