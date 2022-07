Receta fácil para hacer leche de avena casera, para mejorar tu digestión

Si eres de las personas que no tolera la lactosa, pero te encanta beber leche y estás buscando opciones saludables, puedes recurrir al consumo de una deliciosa leche de avena que puedes preparar de manera casera y supereconómica, además, el sabor te encantará.

Incluso, si eres de las personas que tiene trastornos digestivos, la leche de avena es superrecomendable porque contienen una cantidad buena de fibra, y esta bebida te aportará una cantidad importante de carbohidratos, vitaminas, proteínas y minerales, por lo que también reducirá tu apetito.

Por ello, decidimos compartirte una receta fácil para hacer leche de avena que además te ayudará a mejorar tu digestión y también te ayuda a reducir el colesterol malo, es una excelente auxiliar contra el estreñimiento, permite a controlar los niveles de azúcar en la sangre y otros beneficios.

Receta fácil para hacer leche de avena

Lo único que necesitarás para poder efectuar está fácil y rápida receta de leche de avena casera es lo siguiente:

Cuatro tazas de agua

Una taza de avena

Vainilla

Una licuadora

Una bolsa coladora

Ahora, para poder preparar la leche de avena, debes colocar las cuatro tazas de agua en la licuadora junto con la taza de avena cruda y agrega un chorrito de vainilla para que se mezcle bien. Esto te permitirá obtener un litro de la bebida que te ayudará a mejorar la digestión.

Receta fácil para hacer leche de avena casera y deliciosa FOTO: FREEPIK

Si quieres puedes agregarle un dátil sin semilla para darle un ligero sabor dulce, si no lo tienes o no te agrada la idea, no hay problema, la leche de avena funcionará perfectamente bien sin la fruta. Si quieres que quede ligeramente dulce, pero no tienes dátil, evita agregar azúcar, porquesi los beneficios no serán los mismos.

Una vez que la mezcla quede perfectamente integrada es momento de pasar a la bolsa coladora, la cual puedes sustituir por un trapo de algodón que no desprenda pelusas, la idea es que separes la avena molida del resto de la preparación.

Te recomendamos que la cueles dos veces para que la leche de avena quede más cremosa y con la menor cantidad posible de avena en grano para que dé esa sensación acuosa y cremosa que tiene la leche de vaca.

Y listo, así de fácil tienes un litro de leche de avena lista para tomar. Recuerda que, ya que la preparación es casera, debe ser refrigerada para evitar que se eche a perder, por lo que puedes colocarla en el refrigerador en un embace con tapa, lo cual te permitirá mantenerla en refrigeración por al menos tres días sin que se descomponga.

Como dato extra, si quieres que esté un poco fría desde la primera toma, puedes poner agua fría en la licuadora y, te recomendamos que la avena que quedó molida no la tires sino que la uses para comerla en cereal, así nada se desperdicia.