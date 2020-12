Regalos económicos para el intercambio navideño

Foto: Pixabay

Culiacán, Sinaloa.- Llega el mes de diciembre y junto a él, los intercambios de regalos. Usualmente esta modalidad para obsequiar a tus compañeros de trabajo, amigos o familiares es muy popular, ya que te permite dar un pequeño detalle a esas personas con las que compartes el resto del año. En muchos casos se rifan a la persona que te tocara y se fija un monto límite para gastar en el obsequio, comúnmente suele ser un presupuesto pequeño para no afectar nuestra propia economía.

El momento decisivo para comprar el obsequio

A todos nos ha pasado que llega ese momento de escoger el regalo para esa persona que nos tocó en el intercambio y nos quedamos en blanco, ya que tal vez no sabemos sus gustos a gran medida, o el presupuesto es de un rango bajo y nos moderamos a ese saldo fijo. Así que si tú también te has encontrado en esta encrucijada, no te preocupes, aquí te dejamos algunas opciones que te aseguramos que a tu amigo secreto le encantarán y que son de bajo costo.

1. Vela aromática

Tal vez te suene a un cliché, pero créenos cuando te decimos que las velas aromáticas se han convertido en una fuerte tendencia este año, ya que por la situación que nos rodea, las velas ahora son aliadas para muchas personas para mantener la paz interior. Puedes encontrar de todos los tamaños, olores y colores, también algunos kits variados, y a un costo que no excede los 200 pesos.

2. Playera temática

Desde hace algunos años las playeras con estampado de películas o series de nuestra infancia han retomado la moda, ya que juegan un facto melancólico para las personas. Así que si conoces alguna caricatura, película o serie que le traiga lindos recuerdos a tu amigo secreto, no dudes en adquirir una playera con estampado y qué mejor con temática navideña. Te aseguramos que será el regalo perfecto y por menos de 300 pesos.

3. Botella de vino

Esta es una apuesta segura, no hay manera de que quedes mal regalando una botella de vino. En el mercado existen muchas marcas de buen vino por menos de 200 pesos, y si tienes una mente más creativa y no quieres entregar por sí sola la botella, puedes colocarla en una caja rodeada de chocolates. Con esta propuesta entregarás el mejor regalo.

4. Macetas

Al igual que la velas, las plantas han ayudado a muchas personas a sobrellevar este año tan caótico. Si la persona que te tocó es un plant lover, no hay falla de que una maceta con estilo le vendrá muy bien para agregarla a su colección. Gracias a las plataformas de venta online, como Amazon o Mercado Libre, se ha expandido la venta de artículos, en ellos podrás encontrar muchos estilos de maceta con un bajo costo, desde 150 a 300 pesos.

5. ‘Tote bag’

Todos tenemos ese amigo o amiga ambientalista que adoramos y que siempre nos pone el ejemplo y nos guía para ser más conscientes con nuestro entorno y el cuidado del planeta. Si te tocó esta persona en el intercambio o quieres contagiar a más personas a que se unan al cambio, esta opción es la más favorecedora. Las tote bag son muy prácticas para ir a cualquier parte, ya que puedes guardarlas en tu bolsillo y cuando las necesites las puedes desdoblar para utilizarlas. Puedes encontrar una gran variedad en el mercado por menos de 200 pesos.

6. Kit de jabones

El cuidado personal cada vez es más importante para las personas, y últimamente se ha procurado consumir productos de belleza que sean libres de parabenos, alcohol y químicos dañinos para la salud y favorables para el medio ambiente. Así que los jabones caseros o naturales han tomado una gran popularidad, ya que sus beneficios son mucho más notorios que los comerciales. No dudes en regalar un kit de jabones naturales con un costo que no sobrepasa los 250 pesos.