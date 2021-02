Relaciones afectivosexuales se transforman por la pandemia de Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Amar y emparejarse no siempre fue sencillo, pero ahora, con la pandemia, tanto las relaciones ya establecidas como los nuevos enamorados o las relaciones de amistad atraviesan diversos retos que no todos han podido superar.

El SARS-CoV-2 ha dejado una cadena de rupturas de pareja, el descubrimiento de infidelidades, vidas paralelas o los divorcios por violencia. Algunas amistades también se han terminado y otras más se han revalorado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero no todo ha sido una crisis sentimental, algunas bodas han continuado pese a la distancia recomendada, y los solteros han decido interactuar por redes sociales, aunque algunos desafían el contagio de Covid-19 por las relaciones afectivosexuales.

Nélida Padilla Gámez, experta en terapia de pareja, y Carlos Contreras-Ibáñez, doctor en psicología y experto en adversidades sociales, señalaron para DEBATE que el Covid-19 ha modificado, sin duda, la forma de relacionarse románticamente entre las personas; y aunque la desesperanza o la frustración puede alcanzar a muchos, señalaron que esta situación también pasará, por lo que el tiempo puede aprovecharse para redescubrirse.

Opciones de contacto

Nélida Padilla Gámez, docente e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, terapeuta familiar y de pareja, mencionó que, si bien el SARS-CoV-2 no se transmite por la vía sexual, sí se transmite a través de la saliva, lo que ha provocado que el intercambio romántico se vea afectado.

Leer más: Horóscopos de hoy domingo 14 de febrero 2021: qué dice tu signo zodiacal

Para DEBATE, añadió que el internet y las redes sociales han sido el medio por el cual se mantiene un contacto interpersonal, no solo romántico con la pareja, sino con la familia y los amigos. “Hay datos que indican que las aplicaciones han estado con mayor actividad, puesto que existe esta necesidad de conocer gente, de relacionarse, de tratar de hacer la vida eroticoafectiva o sexoafectiva lo más normal posible”, comentó.

En estas redes, dijo que están quienes sí se ven y sí tiene encuentros para conocerse, y hay quienes no. Estos últimos, añadió que deciden solamente seguir la aplicación o las redes para charlar y conocerse, “pero en la mayoría deciden conocerse presencialmente”, apuntó.

De hecho, la encuesta anual de El Amor en los Tiempos de las Telecom, que realiza The Competitive Intelligence Unit, señala que el 59.1 por ciento afirma haber tenido una relación con alguien que conoció en línea en 2020, lo que significa un aumento del 31.9 por ciento respecto al 2019. Sobre las aplicaciones específicamente diseñadas para encontrar pareja, como Tinder, Bumble, Grindr, etc., los internautas reportaron a esta encuesta que la mitad las ha usado y su experiencia ha sido buena o regular para el 70 por ciento.

Separaciones y violencia

Pero no para todos el Covid-19 ha dejado positivas e interesantes formas de relacionarse. El 2020 trajo consigo una cadena de rupturas en parejas por poco entendimiento o violencia.

Al respecto, Nélida Padilla Gámez, que también es experta en educación y salud sexual, mencionó que las rupturas han tenido un impacto muy fuerte en la vida emocional y en la estabilidad psicológica de las personas. Profundizó que, dado el confinamiento, se tienen menos posibilidades de recurrir a las redes de apoyo, que muchas veces son las que ayudan a superar las crisis de ruptura, los duelos de ruptura, y por ahora eso no es posible. Incluso, añadió que muchas relaciones han terminado en divorcios o separaciones por temas de violencia.

“La pandemia vino a poner una lupa, un lente amplificador a las dinámicas relacionales que se estaba llevando en las parejas. Generalmente, lo que se ha encontrado es que hay bastantes datos de infidelidad, hay vidas paralelas, eso es lo que más estamos registrando”, explicó la terapeuta.

En su clínica, Padilla Gámez detalló que han existido bastantes casos en donde se conoce que la pareja tiene otra pareja, o incluso otra familia.

Restricciones

Carlos Contreras-Ibáñez, doctor en psicología y experto en estrés, resiliencia y adversidades sociales, mencionó para DEBATE que las relaciones amorosas dependen siempre de una definición de la cultura, de la sociedad, de la historia de un lugar en particular. Tal como ha ocurrido en temporadas importantes del pasado, como en la Segunda Guerra Mundial o en la gripe española, destacó que siempre se encuentran maneras para redescubrir las formas de amar, aunque no sean las formas esperadas hoy en día.

Sí hay datos que indican que las aplicaciones han estado con mayor actividad, puesto que existe esta necesidad de conocer gente, de relacionarse, de tratar de hacer la vida eroticoafectiva o sexoafectiva lo más normal posible



Nélida Padilla Gámez Académica UNAM. Experta en terapia de pareja y educación sexual / Foto: Especial

Relacionarse actualmente, indicó, puede ser un retroceso cuando, por ejemplo, se estaba buscando mayor igualdad en las relaciones de pareja, dado que las mujeres tienen que entender que no tienen que obedecer necesariamente al género masculino, lo que se llama el patriarcado, como lo ordenan los grupos sociales.

Agregó que se vivía hasta ahora mayor capacidad y goce en la decisión de las mujeres, que dada la restricción en los espacios, donde hay un padre o más figuras masculinas que son o pudiesen ser violentas, sí se puede encontrar a las mujeres restringiendo sus libertades, su sexualidad, porque no es aceptable para los varones con quienes conviven.

“Aquí tenemos una paradoja, una situación curiosa, porque hay más necesidad de contacto, más ganas de tener esta cercanía, típica con las personas a las que queremos, pero no es posible dada la circunstancias, porque tenemos que estar encerrados con personas que no van a aceptar que las cosas se manejen distintas”, reflexionó. Esa situación puede ser dolorosa o problemática para quienes la viven, según el experto.

De marzo a noviembre del 2020, la Red Nacional de Refugios (RNR) atendió a 38 mil 081 personas por violencia de género en México. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el 2020, 97 mil 778 mujeres fueron víctimas de violencia. Además, se registraron 220 mil 028 delitos de violencia familiar. La autoridad mantiene en su registro que 940 mujeres fueron víctimas de feminicidio, mientras que 3 mil 136 mujeres más que fueron asesinadas se registraron como homicidio culposo.

Bodas y soltería

Aunque al inicio de la pandemia (en 2020), existieron algunas restricciones en locales de fiestas y algunos ritos religiosos y juzgados estuvieron cerrados; a lo largo del año, hasta hoy en día, las bodas han podido continuar, aunque muy cuestionadas y algunas otras escandalosas, por tratarse de eventos muy masivos.

Nélida Padilla Gámez, terapeuta familiar y de pareja, mencionó que cuando en las relaciones existe el compromiso, no hay una diferencia entre las que son de corto, mediano o largo plazo. Emparejase, vivir en unión libre e incluso casarse tendría que seguir como siempre. No obstante, cuestionó que si se hace un ritual, como el casamiento religioso o legal, y se reúnen, evidentemente eso amplifica las probabilidades de riesgo de contagio de todos los asistentes, por eso no tendría que ser el mejor momento.

“Para muchas personas, es ir cumpliendo sus planes, incluso monetariamente. Creo que muchas personas ya no quieren perder más dinero y por eso terminan casándose. Sin embargo, yo sí cuestionaría o pondría sobre la mesa para poderlo reflexionar, ¿si es tan importante en estos momentos tener este tipo de reuniones que nos pueden poner en riesgo? Cuando el compromiso está en la relación, tiene que mantenerse, se mantendrá con pandemia o sin pandemia”, apuntó la especialista.

Leer más: Amor en tiempos de Covid-19: El altísimo riesgo de ser afectuoso este 14 de febrero

Soltería y desesperanza

En el caso de los solteros, la experta en relaciones de pareja indicó que, previo a la pandemia, esta parte de la población tenía la esperanza de que en cualquier momento, en cualquier lugar, pudieran encontrar a alguien, que la situación podría ser espontánea.

Sin embargo, apuntó que, dada la pandemia, esto se ha complejizado. Detalló que en algunos casos el aislamiento sanitario impide que se salga a conocer a nuevas personas, o que al salir se limiten las probabilidades de que se pueda conocer a alguien.

Con base en su experiencia, indicó que algo que está afectando la vida de algunos otros solteros es la desesperanza, sobre todo en los jóvenes y adolescentes que no tenían pareja o, si la tenían, no han podido salir a verla con normalidad.

“Hay un poco de desesperanza de: ¿cuándo voy a conocer a alguien?, ¿cuándo voy a regresar a mi vida de antes, a mis amistades? Pero, bueno, aquí también es importante mencionar que es un periodo de tiempo, una etapa, y esto también tiene que cambiar, nada es estático”, apuntó.

Círculo de amigos

Carlos Contreras-Ibáñez, también integrante del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología Nacional, señaló que las amistades son otra forma de amor, y actualmente muchas relaciones de este tipo están sufriendo por la falta de contacto constante, de interacción significativa.

“Nunca será lo mismo a través de una pantalla. Pero sí es posible que se revaloren, que valoren más algunas cosas y se devalúen más otras”, comentó.

Con base en su experiencia, detalló que en algunos casos las amistades están siendo más selectivas, anotando a las personas que suelen salir y desechando, olvidando o incluso perdiendo la amistad de quienes no salen. Pero también comentó que otro de los fenómenos es que quienes están más guardados por razones que sean, están asociándose más con personas que igualmente están confinadas.

Por tal motivo, reflexionó que muchos están más cerca de quienes ahora piensan igual. “Este efecto de segregación, digamos, juntar aves del mismo plumaje, que vuelan cerca y de la misma forma, no es positivo para la sociedad en su conjunto. Está muy estudiado que este tipo de acercamiento, acompañamiento, de los vínculos, de enlaces en las redes sociales, nos llevan a sociedades mucho más fragmentadas, donde no entendemos lo que está fuera de nuestra burbuja. La amistad es fundamental para la sociedad y la confianza”, apuntó.

Contreras-Ibáñez señaló que en el mundo entero existen datos de investigación que señalan que la soledad está creciendo mucho durante este periodo, y no solo se reciente al aspecto amoroso, sino también a las amistades, a la cercanía con familia, al cuidado de los padres, hermanos, etc.

“Ahí tenemos estos factores que aumentan la soledad. Sin embargo, la soledad es distinta del aislamiento. Las personas podrían entrar a foros, a espacios, generar sus propias estrategias de contacto virtual. Una llamada telefónica sería mejor que un WhatsApp, una llamada de imagen sería mejor que una llamada por audio. Es decir, mantener el contacto social activamente, nuevos contactos de charlas, de conocimiento de los otros”, recomendó.

Indicó que es importante entender que los otros están tanto en la búsqueda como en el temor de que se puedan encontrar a quien no respete las normas, o que sea una persona abusiva.

Quizá, dijo, no es momento de tomar decisiones o de conocer a alguien en persona, porque se prolongaría el hecho de estar encerrados por el aumento de los contagios, pero dijo que sí es momento de conocer otras cosas de las personas alrededor, ver cómo reacciona a temas, sobre todo que no sean temas polémicos o de disputa.

“Buscar activamente los contactos, no crear grandes expectativas, no querer acelerar las cosas, rodearse de muchas personas que sean similares, pero que no sean solo del núcleo inmediato, para que podamos tener un poco más de riqueza en la vida y en la relación amistosa”, concluyó.

Las personas podrían entrar a foros, a espacios, generar sus propias estrategias de contacto virtual. Una llamada telefónica sería mejor que un WhatsApp, una llamada de imagen sería mejor que una llamada por audio

Carlos Contreras Doctor en psicología. Académico en la Universidad Autónoma Metropolitana / Foto: Especial

Efecto en niños

Carlos Contreras-Ibáñez advirtió que, si se habla de niños que están viviendo actualmente situaciones abusivas o de violencia en las parejas de padres o tutores cercanos, ellos pueden creer de momento que es así como tienen que relacionarse hombres y mujeres en el aspecto amoroso y sí tendrá un impacto, un eco. No obstante, consideró que es posible que una vez que se salga de esta situación, ellos observen otro tipo de experiencias y reaprendan esquemas distintos.