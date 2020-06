Remedios caseros para bajar la presión arterial de inmediato

Para bajar la presión arterial no solo es cuestión de medicamentos, también implica llevar una vida saludable. Empezando con reducir tu peso, haciendo ejercicio y comiendo sano.

De acuerdo con un estudio por The National Institute of Health, Estados Unidos, la presión arterial elevada puede ser my peligrosa si no se trata a tiempo, pues podría provocar un accidente cardiovascular o cerebrovascular.

Remedios para bajar la presión arterial

Limón y perejil

Esta poderosa mezcla reduce la presión arterial e hidrata el cuerpo, debido a que el peregil es diurético y el limón es rico en antioxidantes y regenera las células.

Foto temática/Pexels

Ajo

El ajo es muy bueno para bajar la presión arterial, además de ayudar a mejorar la circulación y previene la formación de trombos.

Se recomienda comer un diente de ajo por las mañanas.

Foto temática/Pexels

Yogur

Este rico producto lacteo contiene prebióticos que mejoran la absorción de nutrientes y protegen la flora intestinal.

Foto temática/Pixabay

Avena

Se recomienda consumir un plato de avena con una fruta reducida en azúcar por las mañanas.

Este cereal es muy rico en fibra, por ello mejora la función del aparato digestivo, reduce los niveles de glucosa en la sangre y regula la presión arterial.

Foto temática/Pexels

Cabe mencionar que es de suma importancia comer alimentos rico en omega 3.

Te puede interesar

Jugos detox para acelerar tu metabolismo

Champo de cebolla hecho en casa

Café rosa, lo más novedoso y bueno para tu salud