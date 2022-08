Remedios caseros para eliminar las hormigas de tu casa; ¿sabías del bicarbonato con azúcar?

Guadalajara, Jalisco.- Estamos en pleno verano y en los lugares donde se genera humedad es normal que existan diversos tipos de plagas y, aunque algunas son menos peligrosas que otras, aquí te dejamos unos consejos para lidear con una de ellas: las hormigas.

Primero que nada, ciérrales el paso en las grietas. Recuerda, las hormigas buscan un lugar ideal y ese lugar puede ser tu casa, por lo que te recomendamos sellar esas pequeñas grietas con silicona o yeso, así no logren entrar a tu casa y sigan su camino en la naturaleza.

Ya bloqueaste la entrada, pero si lograron entrar, no les des comida. Está bien, sabemos que tú como tal no las alimentas, al menos que tengas una colonia de ellas, sin embargo, el no dejar limpia tu casa es material para fauna nosiva. Entre más limpia y sin migas ni rastros de comida, menos animalitos no deseados tendrás.

Perfecto, ya no tienes residuos orgánicos, ninguno, ¿verdad? Si tienes trastes sucios, es hora de lavarlos, pero fíjate en no dejar goteras en tu fregadero. El agua es también atractiva para ellas, la humedad genera un ambiente propicio, por lo que verifica que exista siempre un ambiente seco.

Genial, ya está limpia la casa y sin rastros de humedad, ahora un consejo sobre azúcares y el almacenamiento: déjalos en recipientes bien sellados, elije bien los muebles y los recipientes que destines para guardarlos, pues si no eliges bien, ese dulce aroma llegará a una colonia de hormigas.

Ahora bien, sabemos que hiciste todo lo posible, pero si aún así no lograste evitar tener a las hormigas en tu casa, aquí te dejamos unos remedios caseros si deseas dejar como última opción el llamar al especialista o elegir un insecticida comercial.

El vinagre: Así como aman lo dulce, las hormigas detestan el olor a vinagre. Además, el vinagre ayudará a eliminar el olor de los alimentos por lo que las exploradoras no podrán seguir el rastro a tu casa. El limón: Al igual que el vinagre, exprimir y rociar zumo de limón en tu casa, evitará hormigas y, creemos, olerá mejor que con el vinagre. Ajo, laurel, menta y café: Los olores dominantes ayudan a evitar que se acerquen los insectos, por lo que puedes esparcir en donde veas que entran las hormigas o colocar bolsitas de tela dentro de estanterías o gabetas para evitar se acerquen a los alimentos. Gis y talco: Sí, seguro quedará tu casa llena de polvos aromáticos, sin embargo, también es otra de las opciones que puedes elegir, marcando el territorio por donde hayas detectado que pasa. Bicarbonato con azúcar: Sí, por último te dejamos esta mezcla de elementos, que también es perjudicial para ellas, pues las desorienta de su objetivo, por lo que esparcir esta mezcla ayudará la reducción de la plaga.

