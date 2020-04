Si has comenzado a hacer Home Office y deseas que tu desempeño de trabajo sea lo más eficaz posible, tenemos un par de recomendaciones que deberías seguir para lograrlo. Estar en tu zona de confort puede ayudarte a superar el estrés de la oficina, y al mismo tiempo si no pones reglas se puede convertir en algo no favorable para ti y tus metas.



Un ejemplo de esto es la manera en la que te vistes día a día, ya que según Alexandra De Castro, física teórica y directora de Fundación Persea, quien realiza Home Office desde hace 6 años, el quedarte en pijama es uno de los mayores errores que se pueden cometer.



Sabemos que parte de laborar en casa es poder usar lo que nos sea mayormente cómodo, sin embargo no debemos olvidar que estamos cumpliendo un tiempo de labor por lo que es importante y recomendable vestir de manera que no nos haga olvidar esto.

Ropa que debes evitar en el Home Office



No quiere decir que debamos ponernos un traje o uniforme, al menos si no se requiere al momento de hacer una videollamada, con lo cual se necesite estar presentable. Sin embargo, estar todo el día en pijama tiene un efecto psicológico que no nos permite la vitalidad que necesitamos para alcanzar nuestras metas.



Por ello, lo mejor que puedes hacer cada día es levantarte como si fueras a ir a la oficina, desayunar sin prisa, hacer tus actividades de aseo y vestirte de manera cómoda, pero evitando la pijama o ropa que te cause la sensasión de flojera y sueño.

Los tonos adecuados



Usa colores que te brinden la energía que necesitas, el blanco es uno de ellos, así como los tonos en amarillo, naranja, verde y azul.



Trata de usar calzado cómodo, que te facilite el movimento en tu hogar, evitando quedarte en calcetines o pantunflas por el resto del día. Sin duda esto se convertirá en tu mayor aliado para el buen funcionamiento del Home Office.