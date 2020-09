Se trata de consumir con valores y principios

Jehsel Lau, Diseñadora de moda y Artista mexicana.

Culiacán, Sinaloa.- Grandes proyectos sustentables e innovadores nos presenta la prestigiosa modista Jehsel Lau, orgullo sinaloense, durante una entrevista exclusiva con el periódico EL DEBATE. La diseñadora y artista mexicana nos presenta sus nuevos planes y propósitos en esta reincorporación a la moda, después de haberse tomado el tiempo para su familia y sus procesos creativos. Además, nos explica detalladamente sobre el trabajo en el que ella basa sus piezas: el cero desperdicio, para crear una moda sustentable y así evitar dañar el medio ambiente.

¿Qué es el cero desperdicio?

Es una forma consciente de crear moda responsable y volver a los principios de la moda, ahora conocida como el slow fashion, creando piezas de uno a uno y bajo un pedido pequeño. Existen muchas formas de lograr esto: podemos trabajar utilizando piezas de segunda mano, reinventándolas; también utilizar piezas de stock o piezas que ya no se vendieron en la temporada pasada, desarmar piezas y volverlas a armar con un nuevo diseño.

Jehsel Lau: "Tengo un gran afecto por este abrigo. Fue la última pieza terminada para la pasarela de Alta Roma en el 2016."

¿Cuáles son algunas de tus colecciones?

Algunas de las colecciones que se han desarrollado en mi marca son buscando este principio del cero desperdicio. Hay cuatro líneas: Homogeneo.online, que es para la industria comercial, como uniformes con prendas inteligentes; Neoclasico.store, pensando en los vestuarios de bailarines con piezas completas; Missxv.mx, que es básicamente diseños de vestidos para quinceañeras, que empiezan en base de prototipos a escala, con pequeños modelos de muñecas, en donde las niñas escogen el diseño que más les guste y se personaliza llevándose después a tamaño normal; y HauteÁporter.com, que es una sola pieza, un solo diseño, una pieza de alta costura en base de tallas.

¿Qué tienes preparado para Sinaloa?

Es un proyecto que va de la mano con trabajadores sociales aquí en Culiacán, pero que aún está en espera. Un adelanto sería que buscaríamos hacer una especia de red de madres trabajadoras en casa, madres como yo, que tienen a sus hijos en casa por diferentes circunstancias. Estoy convencida de que hay que dedicarles tiempo de calidad a los hijos; y yo, al vivir esta experiencia, quiero transmitírselo a otras mujeres que tal vez son de escasos recursos y que puedan dividir su tiempo en realizar estas prendas, que comenzarán a comercializarse aquí mismo en Culiacán.

Con las experiencias reafirmo que el verdadero valor de lo que haces viene cuando lo disfrutas. https://t.co/JgEfvboajJ … #jehsellaumystore #hauteàPorter — Jehsel Lau (@jehsellau) September 9, 2020

¿Qué materiales utilizas para trabajar tus nuevas colecciones?

Mi trabajo ha sido trabajar mucho con textiles. Mucha gente no esta dispuesta a trabajar (con ellos), no solo porque son caros, pero son textiles que son para productos de alto rendimiento. A mí me gusta utilizar estos materiales y llevarlos al día a día. Estos cambian según la temperatura, son waterproof, no contaminan al medio ambiente durante su elaboración, no se generan bacterias ni hongos en su superficie y pueden ser resistente al cloro, pero, sobre todo, que una pieza te puede servir para todas las temporadas del año, creando una moda más inteligente y atemporal.