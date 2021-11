¡Seguro no sabías! Estos países celebran Año Nuevo muy a su manera

La transición entre el 31 de diciembre y el 1 de enero para muchos significa fiesta, propósitos nuevos, ambiente familiar, entre otros elementos que componen la celebración del Año Nuevo, pero aunque no lo creas, no en todas las partes del mundo se festeja de la misma forma la entrada de un nuevo año, sobre todo, porque se considera que esta nueva no ocurre en enero, sino en otros meses.

Año Nuevo en China

El Año Nuevo más popular, seguido del 1 de enero occidental, es el dispuesto en el calendario chino, donde el festejo del mismo es conocido como la Fiesta de la Primavera, al estar basada en el calendario lunisolar y prolongándose la celebración 16 días seguidos

Como tal, el Año Nuevo chino no tiene una fecha establecida, sino que cae entre los meses de enero y febrero.

Contrariamente a las culturas occidentales, durante este tiempo los chinos dedican su tiempo a las labores domesticas, como lavar la ropa y limpiar la casa. Aunado a ello, llevan a cabo diversas presentaciones de arte, entre las que se encuentran los famosos bailes de león.

Año Nuevo en Israel

Basándose en la cultura judía, el Año Nuevo judío, llamado Rosh Hashaná, es festejado por los israelís entre septiembre y octubre, cuando comienza el mes hebreo de Tishrei, ello pues según sus creencias, Dios creó a la Tierra en dichos meses.

Los habitantes de Israel empiezan un período sagrado de reflexión durante 10 días seguidos, el cual termina con el Yom Kippur, también conocido como el día del perdón.

Año Nuevo en la India

Al igual que China e Israel, en la India no se celebra el Año Nuevo el 1 de enero, sino que su fin de año se da hasta el 22 de marzo, de acuerdo a lo establecido por el calendario hindú, fecha tiene el carácter oficial por parte del gobierno.

Conocido como Diwali, el Año Nuevo hindú se festeja con velas y con muchos colores, procurando impulsar las relaciones familiares y las de amistad. Asimismo, rezan a sus dioses pidiendo prosperidad y felicidad.

Año Nuevo en Arabia Saudita

A pesar de que por el dictamen expedido por el Consejo Supremo de los Ulemas (predicadores musulmanes), los saudíes se rigen por el calendario lunar y no por el gregoriano, ello no es lo que les impide celebrar el Año Nuevo, aunque sea en otra fecha diferente a la de los países occidentales, sino que dicho gobierno prohíbe cualquier festejo con motivo de esta fecha. Ni siquiera los turistas se salvan de acatar las normas.

Año Nuevo en Etiopia

Conocido como Enkutatash, Etiopía celebra su Año Nuevo el 11 de febrero, ello basándose en el calendario "copto" de 13 meses, en el cual los primeros 12 meses cuentan con 30 días y el último únicamente tiene entre 5 a 6 días.

Debido a que la palabra que identifica al festejo significa regalo de joyas a la vez que hace referencia a la reina bíblica de Saba, coincidiendo a su vez con la conclusión de la temporada de lluvias y vegetación, es común ver a jóvenes que reparten flores amarillas como un acto de celebración.