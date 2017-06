Señales que indican que te mandarán a la "friendzone"

La friend zone es algo que muchas parejas temen, pero resulta que no es necesariamente el final de su relación. Hablamos con la terapeuta Alison Rapharl y nos explicó 6 señales para detectar si tu relación está en esa etapa, y cómo puedes salvarla.

1. Tu galán ya no se acerca a tí

El sexo no ha sido tan bueno últimamente, bueno…el poco que ha habido. No están teniendo relaciones de manera constante y cuando intentas seducirlo, te rechaza (de manera gentil) para evitar tener sexo.¿Qué hacer?: Vuelve a lo básico – no se trata sólo de sexo, si no de la conexión que hay afuera de la habitación. No lo veas como un problema, si no más como algo que necesita retroalimentación para cambiar.

2. No te esfuerzas tanto

En una relación romántica, necesitas sentir que son pareja. Sin embargo, cuando quieres mantener al otro enamorado y feliz tienes que poner esfuerzo.

Algunas personas se vuelven locas en una cena para dos, y otros aman platicar horas y horas y horas. La clave es hacer cosas juntos. El romance se trata de crear un sentimiento en tu pareja que lo haga sentir bien.

3. Evade hablar del tema

Si alguien constantemente te dice que no quiere hablarlo, o dice que no le pasa nada cuando claramente tiene algo, es una señal de que algo está mal en la relación. Cada pareja necesita darle espacio el uno al otro para rellenar su tanque de energía, paciencia y amor.

4. Tu galán no se está cuidando

Es común que una parte de la pareja deje de poner esfuerzo en su apariencia. Puede dejar de ejercitarse, dejar de comer saludable y preocuparse sólo en estar frente al televisor comiendo. Encuentra que es lo que detonó este cambio. Pregúntale qué está mal y por qué dejaron de intentarlo. Deja que hable y no lo juzgues.

5. Cuando todo se siente súper familiar

Llega un punto en muchas relaciones en donde aceptas que tu vida ya no es tan misteriosa como lo era antes. La familiaridad es una cosa especial dentro de una relación, por lo que no lo veas como una razón para desconectarse, si no para conectarse más.

A veces las parejas se hacen más fuertes cuando viven experiencias nuevas. Comienza teniendo citas románticas por la noche y hacer cosas nuevas juntos.

6. Pasa más tiempo en el trabajo que contigo

Muchas veces las personas hacen de su trabajo algo más importante que su relación y se distraen. Necesitan encontrar un equilibrio entre el trabajo y mantenerte feliz. Sé clara en tus límites, de otra manera el resentimiento se va a acumular.

Con información de Eme de Mujer