Sí hace esto por ti, él te ama más que tú a él

Finalmente has empezado a salir con un chico… ¡y te encanta! Es lindo, divertido, romántico, agradable, y es obvio que te quiere. Regresa tus llamadas, nunca te deja colgada y siempre está disponible… De hecho, TODO el tiempo está disponible .

Sí, parece el chico perfecto… pero ¿lo es? Sólo porque te ame y lo exprese de más, no quiere decir que sea saludable.

Te manda muchos mensajes

Despertar con un mensaje de “Buenos días hermosa” es súper lindo, pero si este chico te manda mensaje, tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje hasta la media noche, tal vez tengao MUCHO tiempo libre… y te incomodo. Antes de cortarlo y darlo por obsesionado, pídele que le pare a sus atenciones. Si después de unos días no ves ningún progreso, es hora de que pongas tus límites.

Quiere que conozcas a sus padres

¿No estás lista de conocer a tus futuros ‘suegros’? Si te dan muchos nervios y sientes un vacío cada vez que lo imaginas, ¡es porque no estás lista! Conocer a la familia de tu novio debería ser una experiencia emocionante que te brinde confianza de su relación, no una pesadilla que te llene de nervios y ansiedad. En este caso debes ser lo más honesta posible y decirle que quieres esperar un poco más antes de dar ese paso. Así como en el sexo, ÉL tiene que esperarte hasta que estés lista.

Te busca a todas horas

Suena romántico, pero a la mera hora es medio problemático. ¿Acaso espera que no tengas planes nunca? Un gran gesto podría pasar desapercibido, pero también podría ser una experiencia cercana al acoso. ¡Pero no te estreses! Si sus intenciones son genuinas, lo disfrutarás y apreciarás el detalle, pero si no es así, tal vez sea hora de una plática.

Se ofrece a cuidarte en formas raras

Tus amigas pensarán que es súper lindo que toque a tu puerta con un caldo de pollo después de que le dijiste que estabas enferma del estómago, pero estos gestos, aunque sean lindos, también son RAROS. Él no debería asumir que puede ir a visitarte cuando QUIERA, aunque sea por buenas intenciones. Para hacer todo esto, él debería saber primero que estarás cómoda con una visita, ¿no crees?

Te dijo ‘te amo’ antes de tú

Si esta frase romántica salió de su boca frente a una cara sorprendida, es porque era muy temprano para decirlo. Las palabras expresadas serán lindísimas, pero si tú no estás lista, es porque él se estaba clavando muy rápido. En este caso, es importante que no le mientas, pero tampoco seas grosera al no decirle nada al respecto.

Con información de Eme de Mujer