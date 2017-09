Si odias tu cabello no lo cortes, dale otra oportunidad

Si odias tu cabello porque está maltratado no lo cortes, arreglalo, no es tan difícil y menos imposible, antes de que hagas cita con tu estilista intenta con estos consejos, no te arrepentirás.

Hidrata tu cuero cabelludo

En el verano hace mucho calor, por lo que resulta inevitable lavar tu cabello a diario. Tantas lavadas puede resecar el cuero cabelludo y además de verse mal la resequedad resulta incomoda y puede provocarte mucha comezón. Para solucionarlo, puede hacerte ligeros masajes, éstos ayudarán a que tu cabello crezca más rápido porque al aumentar el flujo sanguíneo en el folículo piloso se aportan todos los nutrientes necesario para su crecimiento. Puedes hacerlo formando círculos en el cráneo con tus dedos, hazlos suaves y por un par de minutos.

La alimentación adecuada es de suma importancia para evitar que el cabello pierda salud y brillo. Foto temática, pixabay

Cuida tu dieta

El cambio de estación le afecta a tu cabello por el cambio de temperaturas, por eso en las fechas de transición es importante que refuerces tu consumo de alimentos sanos, sobre todo ricos en vitaminas que lo fortalezcan, primordialmente las del grupo B, sin olvidar las vitaminas A y C, para identificarlos más fácil los encuentras en los vegetales verdes, como el el brócoli, los espárragos, las acelgas, etc.

Nútrelo

Durante la transición de verano-otoño el cabello se esfuerza en generar más volumen, necesita estar resistente para auto protegerse de la radiación solar, por eso en esos días es común que lo notes más débil. Así que al lavarlo es mejor que lo hagas con un shampoo que estimule el crecimiento y que al mismo tiempo combata los problemas capilares más comunes, como la irritación, la caspa o la grasa.

Lo mejor para el cuero cabelludo son los suaves masajes. Foto temática, pixabay

También puedes nutrirlo con mascarillas capilares y ampolletas aplicándolas cuando el cabello esté seco, de otro modo si lo haces en el cabello húmedo el agua impide que el efecto sea efectivo. Recuerda que la misión más importante es proteger a tu cabello del sol y el calor, así que si vas a estar expuesta evitar usar aceites que no sean apropiados para aplicarlos en tu cabello.

TE PUEDE INTERESAR: