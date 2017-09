Si usas lentes, sácale partido a tu maquillaje

Todo es risa y diversión hasta que cometemos graves errores con el maquillaje; uno de los más comunes es no usar el tipo de maquillaje que le quedará bien a tus facciones y accesorios. Por eso nosotras te queremos compartir unos tips que te harán sacarle el mayor provecho a tu belleza si tú usas armazones.

Los lentes muchas veces no suelen ser un accesorio que usemos por gusto, sino más bien como una necesidad para ver bien; sin embargo, esto no quiere decir que tengas que verte con los ojos más pequeños del mundo solo por usar lentes. Así que toma nota de esta rutina de maquillaje porque con estos consejos te verás más fabulosa que nunca.

Delineado

Sabemos que los cristales cubren una importante zona de nuestros ojos, es por eso que tu maquillaje de esta área tiene que ser algo muy especial, porque debe de ser marcado pero al mismo tiempo sutil para que te haga ver con una mirada más abierta pero de una forma muy natural.

También recuerda poner un delineador en color nude en la parte interna de tu ojo, para que de luz y logres una mirada más profunda y abierta.

Con lentes sí puedes lucir un lindo maquillaje. Foto temática, pixabay

Cejas, sí o sí

Para cualquier chica debería ser una prioridad en el mundo del maquillaje, delinear, peinar y rellenar perfectamente bien su ceja, pero en el caso de las chicas que usan lentes, este paso se debe de hacer sí o sí, ya que tener una rutina de cejas adecuada, va ayudar a que tu rostro tenga mayor balance y permitirá enmarcar perfectamente tu mirada. Por eso opta por usar lápices que te ayuden a dar una forma y estilo correcto para ti.

El strobing será tu mejor aliado

Esta fantástica técnica del maquillaje te ayudará a dar más luz y brillo a zonas de tu rostro que logran enfatizar y resaltar tu belleza. La parte más importante para ti son los pómulos, ayúdate de una brocha en forma de abanico para que logres iluminar bien esta zona, esto hará que tu cara se vea más simétrica y con una piel más saludable.

Labios

En los labios deberás llevar colores encendidos como el rojo, morado y vino, evita los tonos nude, porque son muy buena opción cuando llevamos maquillaje cargado en nuestros ojos, pero cuando usas lentes necesitas sacarle mayor partido a otras zonas de tu rostro. Por eso necesitarás destacar más tus labios, opta por tonalidades que sobresalgan y que te hagan lucir más atrevida.

Con información de El Universal

