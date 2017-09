Siete cosas que siempre debes de llevar en tu bolsa

La moda de las bolsas oversize ha sido de las más cómodas, son un complemento perfecto y tan versátil que a veces le echamos dentro casi medio closet, son perfectas cuando estás mucho tiempo fuera de casa porque puedes guardar en ella hasta tu refractario por si el hambre te ataca.

Con un bolso maxi también puedes lucir muy chic, todo dependerá del look que estés buscando, la puedes usar si quieres algo informal y casual, o hasta le puedes dar un toque especial a tu atuendo sofisticado y elegante.

Pero por un extraño motivo, del cual no podemos estar de acuerdo, habrá ocasiones en que no la puedes usar y tendrás que hacer una selección muy cuidadosa de cosas que debes de llevar siempre en tu bolsa.

Es por eso que te dejo una lista de siete articulos indispensable que siempre debes de llevar en tu bolsa:

1. Kit de higiene dental

Si vas a estar fuera de casa, seguramente comerás algo, a menos que seas sumamente disciplinada con tu dieta; si no es tu caso y eres de las que sucumbe a los antojos, entonces, deberás de estar preparada con un kit de higiene dental. En el mercado hay unos muy prácticos, por su tamaño y diseño.

2. Mini perfume

Hablando de refrescar, no está de más traer un mini perfume, es importante que sea la versión pequeña del que usaste antes de salir de casa, no querrás tener un revoltijo de olores. Éstos dos son básicos para el cuidado de tu imagen, trata siempre de dejar un grato recuerdo, con una linda sonrisa limpia y un olor agradable.

3. Labial

Después de las horas tu labial puede lucir cuarteado, es mejor retirarlo y aplicarlo de nuevo, así lucirás fresca. Si puedes llevar más de dos colores es lo ideal, así si te sale un plan imprevisto y quieres darle mayor impacto a tu maquillaje, llevar un labial más oscuro te sacará de un apuro.

4. Polvo

Si no quieres tener la cara demasiado luminosa, ni resaltar de más en las fotos por irradiar luz en exceso, lleva tu polvo en tu bolsa, con ésto tienes que ser muy cuidadosa de la higiene, porque no querrás untar en tu cara las bacterias que has recolectado en todo el transcurso del día, y menos del día anterior, por eso es importante que laves con frecuencia tu esponja o brocha.

5. Cartera

Es muy importante que además de dinero, traigas una identificación y al menos una tarjeta de crédito. Si manejas, no hay excusa para no traer la licencia de conducir. Estarás preparada para cualquier imprevisto.

6. Una barra

Si sientes que el camino de regreso a casa es eterno y ya no puedes aguantar el hambre, tener una barra te ayudará siempre, no importa de cual sea, siempre y cuando sea de tu gusto, de granola, de avena, de amaranto, cualquiera te vendrá bien en una situación como esas.

7. Unos flats

Indispensables. Si saliste con zapatillas o tacón alto, con el paso de las horas tus pies estarán pasando una tortura; así que para aminorar la pena cambia esas alturas por unos flats, tus pies te lo agradecerán.