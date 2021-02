Síntomas del moquillo en los perros

El moquillo es una de las peores enfermedades para los perros, además de ser muy contagiosa, se vuelve mucho más temible con el paso del tiempo. Aunque actualmente sus brotes son poco frecuentes gracias a la vacunación masiva, algunos perros pueden sufrir de esta debilitante enfermedad, que en ocasiones se vuelve hasta mortal.

Esta enfermedad es causada por el virus del moquillo canino, afecta principalmente a los perros, pero algunos animales como zorro y hurones también pueden verse duramente afectados. Este virus es pariente cercano del virus del sarampión humano.

Su manera de trasmisión es fácil, con el contacto directo de otros perros infectados, pues está presente en secreciones de nariz y lágrimas que se esparcen en el aire en diminutas gotas, por lo que viaja por cierta distancia y puede afectar a otros canes.

El mayor contagio se da en perreras o criaderos caninos, por esto se deben tomar en cuenta los planes de vacunación, que con una parte fundamental del bienestar de tu mascota. La infección comienza atacando al sistema respiratorio, pero puede afectar muchos órganos de manera fatal, incluyendo el cerebro.

¿Cuáles son los síntomas del moquillo canino?

Respiración inusual o dificultosa

Secreción nasal

Tos

Diarrea

Vómitos

Dermatitis

Ataques súbitos

Conjuntivitis

De notar alguno de estos síntomas, lo ideal es acudir de forma inmediata con el médico veterinario apra que realice un diagnóstico de la mascota. Es posible que se realicen ciertos análisis para confirmarlo como secreciones del ojo o nariz con algún hisopo o tomar muestras de sangre para buscar evidencias del virus en el cuerpo.

Hasta ahora no existe tratamiento para curarlo, sin embargo, existen alternativas para los síntomas, por lo que pueden recetar veterinarios a los perros para mejorar de esta fatal enfermedad son medicamentos para tratar los síntomas, antibióticos, distintos cuidados para eliminar la suciedad de ojos y nariz, así como cuidado psicológico, intentado que el perro coma bien y beba agua como de costumbre. En algunos casos se recomiendan antiinflamatorios.

En caso de que el perro infectado haya estado en contacto con otros canes, lo ideal es mantenerlos aislados, así como adoptar extremas medidas de higiene para evitar la propagación de dicha enfermedad.

Si bien, el tratamiento no es siempre eficaz, lo recomendable es mantener la calma y seguir al cuidado del can, pues no se sabe cuándo podría mejorar y salir adelante de dicho virus que es muy temido por muchas personas amantes de las mascotas.

¿Cómo prevenirlo?

La prevención está de la mano con la vacunación, pues la dosis del moquillo forma parte de una de las primeras vacunas que se le deben aplicar de manera obligatoria a los cachorros, así como una segunda dosis y dosis anuales para reforzar.

Dependiendo de la situación de cada perro, el médico veterinario determinará la mejor manera de cumplir sus necesidades. Es de vital importancia mantener su cartilla de vacunación, así como llevar un control y una actualización de las dosis para cuidar de la salud de tu mascota.