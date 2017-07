Soltería, divino tesoro

A veces las mujeres nos preocupamos mucho por buscar pareja. Puedes ver a jóvenes que caminan con el dedo estirado listas para emparentarse con el primer hombre que se los proponga; sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en los enormes privilegios que gozamos las solteras.

Si estás pasando por un momento de sequía te dejamos estas razones para que recuerdes porqué es bueno ser soltera:

Disfruta tu soltería

Aunque suene a cliché, la realidad es que, al no tener galán, puedes invertir tiempo, dinero y esfuerzo en otras cosas que te importan. Por ejemplo: hacer un viaje sola para conectar con tu interior (y, de paso, conocer gente), trabajar en tus proyectos, apuntarte a un curso, aprovechar para ver todas las películas cursis que los chicos odian, estar en forma..

En pocas palabras, esta es tu oportunidad para estar tranquila y de beneficiarte al poner en práctica las actividades que te gustan.

No te precipites

El hecho de que las demás tengan pareja, no quiere decir que tú tienes la obligación de estar igual, así que no hay prisa. Si con frecuencia te organizan citas con los amigos solteros de sus novios, ten cuidado de no involucrarte con el primero que se te cruce en el camino. Así como a tus amigas les llegó el amor, a ti también, ¡no te desesperes!

Ama tu cuerpo

Está comprobado que quienes están solteras hacen más deporte, ya que, si no hay un novio, tienen tiempo libre. Esto explica por qué muchos engordan al casarse. Pero la razón de los kilos de más no es sólo la falta de ejercicio: varios estudios muestran que al tener pareja, las personas se relajan porque ya no deben "conquistar" a nadie, y por ello, suelen abandonar los buenos hábitos de alimentación. Por fortuna, ese no es tu caso, así que ponte las pilas para sacar lo mejor de ti.

¡Diviértete!

Tener muchas citas, salir con quien quieras y cuando quieras, no discutir con nadie... ¡Wow! Estar soltera, sin lugar a dudas, cuenta con muchas ventajas; aprovéchalas y disfruta las cosas maravillosas que te ofrece la vida.

