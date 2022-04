¿Soñando con tu ex? Este es el significado, según expertos en psicología

Cuántas veces no nos ha pasado que luego de terminar una relación soñamos constantemente con el o la ex, en otras ocasiones después de taaanto tiempo de no saber nada del ex, de repente, de la nada aparece en nuestros sueños, pero ¿por qué?

¿Acaso será una señal de que algo está por ocurrir entre los dos, o deseos de verse?, ¿qué significa realmente? Si tienes esta duda, no dejes de leer, pues a continuación te contamos el significado de soñar con tu ex, según expertos.

Diversos psicólogos han manifestado varias causas del significado de soñar con tu ex, algunos manifiestan que se trata de asuntos que quedaron sin resolver con las exparejas, algunos de estos pueden ser por ejemplo una ruptura reciente, donde decidieron dar por terminada la relación sin comentar los motivos del adiós. Entonces quedan muchas cosas por decir, entonces el subconciente intenta ayudarnos a través de los sueños.

Otras expertos señalan que soñar a la ex pareja representa una nostalgia por esa relación, aunque no quiera decir que no estés a gusto como estás ahora, simplemente ees una manera sana de superar el pasado.

Si en tus sueños hay intimidad no hay nada de qué preocuparse, pues hay una experiencia de intimidad común que, si era una parte importante en la relación, va a seguir manifestándose de esa manera, esto no significa que realmente desees volver a estar en la cama con tu ex, sino que simplemente lo estás superando.

Otro sueño recurrente en el que aparece la ex pareja es verlo con otra persona, en este caso, psicólogos recomiendan evaluar cómo te sientías, pues esto podría ser provocado por celos, rabia o tranquilidad.