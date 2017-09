Sustituye los cosméticos carísimos por fécula de maíz

Por supuesto que antes no existían todas las grandes marcas de cosméticos que hay ahora, nadie pensaba que una crema o una mascarilla, o hasta un suero le fuera a resultar tan indispensable para el cuidado y buena apariencia de su cutis, y realmente si son buenos, pero no te has detenido a pensar en lo bella que lucía la piel de tu abuela en esa foto que presume en la sala de su casa, una piel aterciopelada que no era producto del photoshop o alguna aplicación del celular.

Las abuelas lucían hermosas y sabían hacerlo bien, de manera natural, sí funcionan muchos productos del mercado, y seguramente tu abuela también los usa ahora, pero recurrir de vez en cuando a los antiguos métodos no es del todo malo.

Puedes darle muchos beneficios a tu cutis con algo que no falta en la alacena de cada casa, "fécula de maíz", sí, esa que se usa para hacer atoles y preparar algunos platillos.

Después de ver todo lo que puede hacer por tí, te quedarás verdaderamente asombrada de tanta maravilla.

Si quieres sustituir el polvo, puedes utilizar fécula de maíz. Foto temática, pixabay

Piel irritada:

Tiene propiedades que alivian algunos problemas de la piel; las irritaciones que pueden causar las picaduras de insectos o hasta el salpullido, lo único que tienes que hacer es preparar una mezcla con un poco de agua, y ya que esté un poco espesa aplicarla sobre la zona para dejarla reposar. Después de unos momentos sentirás alivio y podrás enjuagarla.

Para limpiar tu rostro:

Muchos jabones que tienen perfumen pueden dañar tu piel por los químicos que contienen, muchas veces hasta mancharla, si buscas una opción para mantener tu cara limpia sin necesidad de utilizarlos, puedes sustituirlos por un limpiador a base de fécula, puedes hacer una pequeña mezcla con ella, agregando agua y unas gotas de vaselina, y aplicarla dando gentiles masajes circulares sobre tu cara.

Cutis grasoso:

Remedía el problema de la cara brillosa aplicando una mascarilla de fécula por las mañanas, la mascarilla consiste solo en revolver el polvo con agua hasta que se forme una pasta espesa, aplicarla sobre tu rostro 20 minutos y después enjuagar, si quieres ver resultados más pronto, puedes aplicarlo por las noches también.

Como polvo traslucido:

Antes no había polvo traslucido, utilizaban fécula de maíz o polvo de arroz. Lo único que tienes que hacer para darle un efecto mate a tu cara es aplicar fécula sobre tu rostro con la ayuda de una brocha. Otra manera de utilizarla es una vez que ya hayas terminado de aplicar tu maquillaje, esto le dará un look mate y de manera natural.

