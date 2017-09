Tener canas en tu juventud no es normal, algo no está bien

Si en tu juventud aparecen canas es muy probable que te moleste su aparición; si tes estás preguntando por qué hicieron acto de aparición, la razón puede estar relacionada con tu estilo de vida.

Primero hablemos de cómo es que aparece, se dice que las canas son causadas por la falta de pigmento de melanina en el folículo del cabello. Cuando estás joven los folículos tienen un número normal de melatocitos, las células que hacen el pigmento, pero con el paso del tiempo dejan de trabajar con la misma efectividad, así es como tu cabello pierde el color, aunque no es normal que ésto suceda en tu juventud, sabemos que puede pasar.

Si estás en tus veintes y ya tienes canas y en población considerable, puede ser que ésto pase en consecuencia de tu genética, si tus papás ya tenían canas cuando eran jóvenes es muy probable que te las hayan dejado de herencia y no hay nada que puedas hacer al respecto en cuanto evitarlas, pero sí mucho para disimularlas.

Hay muchos estilos que simulan la aparición de canas, están de moda. Foto temática, pinterest

Pero si ya de plano no es el caso de tu familia, y sí tienes más canas que tu mamá, como en muy pocos casos pasa, podría ser culpa de otros factores, y aunque cueste reconocerlo muchas veces pudieron ser ocasionados por tu estilo de vida.

Uno de ellos es la deficiencia de la vitamina B12, tomar suplementos podrían ayudarte, la vitamina B es muy importante para la salud en general, no solo para tu cabello.

Fumar también puede estar relacionado con tus canas, puede ser que el tabaco haya incrementado los radicales libres de oxigeno en el cabello, así que este es otro motivo más para considerar dejar de fumar. Un motivo que seguro has escuchado mucho, y no reconoces tan fácilmente, es el estrés y carga de trabajo; las preocupaciones constantes también aceleran la aparición de las canas, aunque creas que no hay vinculo directo, el estrés aumenta los niveles de cortisol y hace que potencialice los radicales libres de oxigeno que pueden dañar los folículos del cabello. Empieza a relajarte, el estrés no solo afecta tu look, sino que trae un sinfín de problemas a tu salud.

Las canas en tu juventud podrían ser por genética. Foto temática, pinterest

Tristemente no existe un remedio para las canas, menos si son por genética, pero si ya están ahí, lo único que puedes hacer es ponerle color con un tinte, pero si podrás evitar que aparezcan con tanta frecuencia cambiando tu estilo de vida, tu salud también te lo agradecerá.

No te sientas tan mal por tener canas, también tienen su estilo, sácale provecho, tu estilista podrá darte muchos tips y recomendarte varios estilos. Lúcelas con orgullo.

Si tienes canas lúcelas con orgullo. Foto temática, pinterest

