El cabello rizado, chino o afro es una de las tendencias que marcan el mundo de la moda, pero en 2021 volverá a ser sensación, tal vez recuerdes cuando las madres, tías o abuelas usaban productos para rizar el cabello. Sí, la moda vuelve a ser popular, pero nos referimos más a cómo mantener el cabello chino hidratado, en un buen estilo y lo más importante con una imagen natural.

Llevar el cabello rizado y hacer que luzca bien es un desafío y, según mi propia experiencia, no siempre es fácil. Rizos encrespados, excesivos o molestos al peinarlos y mantenerlos. Por eso es mejor dejarlo solo, pero también te contamos cómo cuidar, peinar y soluciones para el cabello chino.

El cabello rizado tiende a estar seco y deshidratado, lo que provoca uno de los principales problemas: el frizz. Es por esto que suele ser un tipo de cabello que se ve muy rápido y deshidratado, por eso para este tipo de cabello, especialmente para un extra de hidratación, es vital que escojamos un champú y mascarilla específicos.

¿Tienes cabello rizado? Es de esta forma como debes cuidarlo

¿Cómo lavar el cabello rizado?

El cabello chino siempre luce perfecto y limpio, pero los expertos dicen que lo ideal es lavarlo cada dos o tres días, porque esto puede ayudar a mantener el cabello limpio, pero el cabello natural no tiene tanto sebo, lo cual es muy ayuda. El tipo de cabello se mantiene sano y fuerte, pero especialmente el cuero cabelludo no irrita y retiene más humedad.

Esto de lavar el cabello con poca frecuencia ayuda bastante al cuidado del cabello, ya que siendo chino, es más propenso a que se seque causando problemas en el pelo. También ayuda muchísimo que elijas champú y mascarillas que hidraten el cabello, para así, definir mejor los rizos e hidratarlos. Así que deja de lavarte el cabello a diario y opta por esta opción.

¿Cómo peinar el cabello rizado?

Usar demasiados peines o cepillos para peinarse hará que su cabello se sienta incómodo, lo cual es un error. La situación ideal es peinar con ambas manos, eso sí, peinar con ambas manos, porque al aplicar fuerza con un peine, puedes abrir las puntas y arrancar el pelo chino de raíz. Siempre es bueno peinarse entre rizos con los dedos, sobre todo si está humedecido y aplicado con crema de peinado, nunca dejes que se seque, de lo contrario dañará tu cabello. Silenciosamente enredado.

Para secar los rizos, no use un secador de pelo ni tire de él con demasiada fuerza, sino que elija una toalla suave y dé golpecitos suaves en el cabello. Se recomienda utilizar una camiseta de algodón ya que se adapta muy bien a la textura de tu cabello. Sin embargo, si eres fanático de la secadora, te sugiero que la uses a bajas temperaturas y siempre uses un difusor.

¿Qué corte elegir para lucir el cabello chino?

Los cortes para cabellos chinos, como largos, cortos y medianos, siempre se ven súper a la moda y atrevidos. Pero siempre es importante pensar en qué tipo de rostro tienes, porque si tu cabello es rizado y tiende a ser africano, si tu rostro es redondo, si es delgado pero normal, entonces no elijas este corte. Córtalo como melena se ve hermoso.

Si lo dejas caer de forma natural, el cabello chino se ve ideal, por lo que recomendamos aflojarlo y alargarlo un poco más para que la caída sea más cómoda. Hay algunos peinados chinos que se adaptan a tus características, uno de los cuales es de media longitud o media capa corta, pero tu chino se ve súper hermoso así.

Por tanto, si empiezas a odiar los productos de peluquería para chinos, o simplemente piensas que no hay solución, porque aquí te mostramos todo lo contrario, aprovecha esta tendencia de peluquería china y hazte lucir súper guapa. Recuerde, el cabello natural es más hermoso que el cabello natural y tiene mejores funciones de hidratación y cuidado del cabello que el cabello.

Por Vanessa Padilla