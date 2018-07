Tips para desinfectar tu casa sin dañar el medio ambiente

Si para mantener limpio tu hogar has probado de todos los productos que vende en el supermercado y nada de estos te funciona como tu quisieras, ya no te preocupes más, con estos tips lograras el brillo de tus pisos que tanto has deseado o quitar el sarro pegado por años de tus baños, ademas, estarás cuidando el medio ambiente ya que son productos naturales, que en la mayoría de los casos, los tienes al alcance de tus manos.

Vinagre con agua oxigenada

Si estas en busca de un desinfectante poderoso, esta es tu solución. Combina 500 ml de vinagre blanco, 400 ml de agua y 50 ml de agua oxigenada una botella con difusor. Agita bien y rocía sobre las superficie que desees desinfectar. Esta mezcla es capaz de eliminar la bacteria E y otros gérmenes, así que esta fórmula se convierte en un recurso ideal para la limpieza diaria del hogar.

Bebidas gaseosas

La gaseosa es una sustancia que puede hacer magia a la hora del aseo. Es impresionante lo que puede hacer en casos de apuro como: quitar un chicle, limpiar tu auto, incluso quitar el sarro del inodoro. Solo agrega la gaseosa en superficie que desees limpiar y posteriormente limpia con un trapo húmedo y este líquido dulce hará el trabajo.

Vinagre y limón

Esta combinación es tan sencilla como eficiente, con ella olvídate de las tuberías tapadas y del mal olor que este provoca; Solo vierte un poco de esta mezcla liquida por las tuberías donde esté el problema. También puedes limpiar todas las superficies de tu casa como, los electrodomésticos, muebles y cualquier objeto que quieras desinfectar; Solo humecta un trapo con esta combinación y pásalo por todos los lugares y objetos deseados.

El bicarbonato

El bicarbonato es un gran aliado para devolver el brillo en los metales y grifos de tu hogar, solo basta agregar un poco de este ingrediente directo al metal, dejar actuar por 5 minutos y con la ayuda de un cepillo y mucha agua retirarlo.

Para que tus tuberías funcionen perfectamente echa dos cucharadas de bicarbonato por el desagüe y después 250 ml de vinagre. Deja que actúe durante toda la noche y a la mañana siguiente aclara con abundante agua caliente.

Como has visto, la naturaleza nos ofrece muchos recursos para mantener la armonía y la limpieza en nuestro hogar, cuidando nuestro entorno y también nuestro bolsillo.