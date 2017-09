Todo lo que tienes que saber de tu perfume

Al igual que el vino el perfume evoluciona con el paso del tiempo, sólo que el perfume no lo hace de manera tan agradable, sus aromas caducan y su olor se vuelve rancio. El peor enemigo del perfume es la luz del sol y el calor, por eso es importante que no te deshagas de su caja y lo mantengas ahí en lugar de ponerlo en tu tocador.

Lo mejor es que lo guardes en tu closet para que se mantenga en la oscuridad, claro, también cuidad la temperatura, el lugar donde repose tiene que ser fresco, hay quienes lo llevan hasta el otro extremo y lo guardan en su congelador, asegurando que hasta su fijación es mayor.

Para saber si tu perfume ya está en mal estado, pon atención a su color, si ahora es más oscuro, ya ha caducado. Foto temática, pixabay

Si te preguntas cómo saber cuándo es el momento de cambiar tu perfume, hay dos básicos muy importantes para detectar que tu perfume ya está en mal estado. Primero pon atención al color, si su color ha cambiado y además se puso más espeso, su tiempo ha llegado.

Como evoluciona el perfume:

Los olores frescos y cítricos son ideales para el verano. Foto temática, pixabay

El aroma inicial, el que primero se percibe, corresponde a las notas de salida, las más frescas y volátiles, que desaparecen antes de veinte minutos para dejar paso a las notas de corazón, que dan verdadero carácter a la fragancia. Pasadas de tres a seis horas, se despliegan las notas de fondo, las más intensas y sensuales, las que dejan tu huella al pasar y hace que las personas te recuerden por tu olor.

Como elegir la mejor fragancia para tí:

¿has escuchado que el mismo perfume le puede oler diferente a otra persona? Pues, es verdad, las fragancias tienen un desarrollo diferente en cada persona, tanto en su fijación como en la percepción del olor. Las pieles grasas hacen que el perfume dure más, al contrario de las secas, la falta de aceites propios de la piel no puede retener la esencia con la misma intensidad.

Te puede resultar un tanto confuso escoger entre las diferentes presentaciones de cada perfume, debes de saber que el tiempo de vida y duración de la fragancia varía de una a otra. . Antes de comprar uno, asegúrate de que versión lo buscas, éstas son las tres versiones:

Eau de toilette: ésta es la más ligera, contiene alrededor del 10 % de esencia aromática, tan pronto como destacan las notas de salida se evapora rápidamente.

Eau de parfum. Las notas de corazón son las que predominan, la mejor manera de colocarlo es vaporizarlo y pasar sobre su estela, así quedará ligeramente impregnado en tu pelo y ropa. Pero es importante tener cuidado sobre las telas delicadas, en todos los casos.

Perfume. Es la versión más cara y preciosa de las fragancias, se aplica directamente sobre la piel. Es importante que al aplicarlo no lo frotes, esto hace que se caliente por la fricción y contamine la esencia, solo espera que despida su olor naturalmente.

Aplica perfume sobre tu nuca, así al mover tu cabello se desprenderá la fragancia aunque tú no lo notes. Foto temática, pixabay

Como escogerlo:

Tomate tu tiempo, y es mejor que vayas a buscarlo por la mañana, que es cuando tu olfato se encuentra más despierto. Al probarlo hazlo directo sobre la piel, el antebrazo es una buena opción, no lo frotes, deja que seque solo y dale tiempo para poder percibir su verdadera esencia. Algo que nunca te dicen en las tiendas es que los probadores pueden tener mayor concentración de aceite, haciendo su olor más fuerte e intenso, así que no está de más preguntarle a la chica que te atiende que tipo de probador usa, si es de una caja comercial o exclusivo para probador.

Así como cambia la moda por temporadas, el perfume también, los olores muy dulces son mejor para el invierno. Foto temática, pixabay

No pruebes más de tres perfumes, después de eso tu sentido del olfato pierde objetividad, algunas ocasiones te ofrecerán oler un poco de café para que tu sentido afilado regrese, ayuda, pero no siempre funciona, así que si un día no te decidiste, al día siguiente podrás intentarlo sin prisa.

