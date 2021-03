Todos tienen la capacidad de crear una vida mejor

Culiacán, Sinaloa.- Carolina Duque, coach de vida, formadora, escritora y emprendedora digital, concedió al periódico EL DEBATE una agradable entrevista en la que se habló sobre la publicación de su primer libro, titulado Una vida amada y abundante, además comparte la respuesta que ha tenido.

La escritora nos comparte en estas páginas de su ejemplar sobre el descubrimiento personal que tuvo y todo el camino que recorrió para ser la mujer feliz y exitosa que ha sido hasta hoy.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Fue a raíz de una transformación muy fuerte y dolorosa, que suele ser el caso, lastimosamente o afortunadamente para mi vida personal y para encontrarme con esa parte autentica mía que vino hace tres años, aproximadamente”.

Carolina Duque, coach de vida.

¿Por qué centrarte en la abundancia y el amor?

Porque creo que, al final, el camino siempre empieza adentro. Cuando nos amamos con el amor propio, empieza esa vida amada. Y la vida abundante se crea desde dentro. Entonces, llega un punto que vives con todas estas creencias de inseguridad, de falta de autenticidad, pero cuando conectaba con este amor propio en mí y con esa luz, es más abundante. Y me estaba dando cuenta que tenía muchísima abundancia de buenas relaciones, de salud y encima también de trabajo y de dinero.

Entonces, es como: crear esa abundancia desde dentro, conectar con la abundancia que todos somos, pero que nos ha ido cubriendo con limitantes y conectar desde el amor propio.

¿Qué nos ofrece este interesante libro?

s una guía de ejercicios de cómo yo aprendí a sanar la relación conmigo y a sanar las relaciones con los demás y con el dinero. Entonces, eso es como reconocer que ya tenía todas las herramientas para ser libre y feliz y poder mostrar a todas las personas que todos tienen las herramientas para ser libres y felices.

¿Qué capítulo fue el que más te gustó o el qué fue más difícil de escribir?

Los que más me ha costado volver a leer son el capítulo 2, que es donde cuento la historia de mi ex y el capítulo 3, sobre mi círculo de amigas, quienes también pasaron por situaciones complicadas; y el capítulo de mi infancia en C o l o m b i a , debido a todas las carencias que sufrí de p e q u e ñ a . También el capítulo en donde cuento sobre la persona con la que estoy en este momento y todo ese camino. Volver a leer estos capítulos ha sido para mí muy sanador, sobre todo el poder verlo desde otro lado.

¿Cuáles son tus próximo proyectos?

El segundo libro está en el horno y tengo planes de viajar a México para hacer algunos encuentros presenciales.

¿Hay algún consejo que desees enviar?

Agradezcan lo que sí tienen. Conecten con esa energía abundante, con ese agradecimiento de las cosas que sí tienen. Que se alejen de la queja, de la victimización, que empiecen a hacer las cosas que sí aman y a sonreír más. Y hablarse mejor, hablarse de amor, porque todos tienen la capacidad de crear una vida mejor cuando están conectados con su interior.