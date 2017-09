Trabajos que podrían convertirse en la aventura de tu vida

Cuando terminas la escuela y no sabes hacia donde dirigirte o no buscas llevar una vida llena de solemnidad encerrado en una oficina, claro que hay un mundo lleno de oportunidades para tí, y si eres de los que trabajas en una oficina, porque realmente sí lo disfrutas pero de momento tienes ganas de romper la rutina y hacer otro tipos de actividades, tal vez puedas optar por un trabajo recreativo. Algo completamente diferente a lo que siempre has hecho.

Si crees que suena muy mágico y no es posible aquí hay 7 opciones para considerar:

1. Degustadora de pasteles:

Si te gusta Rusia y eres amante de los pasteles y postres ésta es tu oportunidad perfecta; una empresa de San Petesburgo, Rusia, contrata a degustadoras de pasteles y les paga dos mil dolares al mes. Tus arduas tareas serían probar en una semana alrededor de diez pasteles, siete tartaletas, un par de petit fours y casi quince pastelillos, entre otros postres. Claro que debes estar calificada para estas complejas tareas, la candidata elegida deberá saber evaluar sabores, el color, la densidad y la textura de los postres. Con buen olfato y un paladar desarrollado.

Pero como también es una empresa responsable cuida la salud de sus trabajadores, por lo que una de las prestaciones que podrías tener es el gimnasio pagado. Además de los viajes, porque se preocupan por la preparación de sus empleados y los envían a capacitación a Bélgica.

No suena tan mal trabajar comiendo pastelitos. Foto temática, pixabay

2. Probadora de camas

Aquí tus responsabilidades serán mas serias, tendrás que evaluar la comodidad de las camas, para lograrlo tendrás que cumplir con un horario de las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. Y sí, pasarás estas horas acostada. Sólo tendrás que describir tus emociones, sugerencias, quejas y comentarios en un blog donde tu empleador los tomará como registro.

¡Qué cansado trabajo!

Este trabajo si puede sonar bastante estresante y cansado. Foto tematica, pixabay

3. Viajera

Tendrás que andar de trotamundos por 40 países, como esto de ser turista y conocer ciudades, comidas y gente alrededor del mundo es difícil y cansado, la empresa es considerada y le paga a sus empleadas la cantidad de 2 mil 900 dolares al mes. Si eres seleccionada por la empresa para ocupar el puesto te convertirás en una bloguera profesional, sino es que ya lo eres, ya sabes, hablamos de compartir tus experiencias por redes, documentar con fotos y vídeos tus aventuras. Por supuesto que la empresa se hará cargo de tus transportación, hospedaje, entretenimiento y el seguro de viajero. ¿Ya estás haciendo tus maletas o currículum?

Ser una aficionada a viajar podría resultarte muy redituable. Foto temática, pixabay

