Trata a tus cosméticos al igual que tu comida

No tratamos el maquillaje como a la comida, ni pensarlo, es por eso que no volteamos a ver la fecha de caducidad antes de usarlos. Pero no suena idea an descabellada que de vez en cuando voltees a ver ese pequeño dato que tienen por un costado. Lo malo no es que cuando estén caducados dejen de funcionar, sino que al igual que la comida en mal estado le pueden ocasionar daños a tu salud, en éste caso, a tu cutis.

Si te preocupas por tu salud facial y no sabes cuando es un buen tiempo para cambiar tu maquillaje, lee la siguiente lista, es probable que tengas que deshacerte de unos cuantos artículos.

Rímel

Es común que tardes en cambiarlo, porque casi todas tenemos varios para usarlos dependiendo el tipo de apariencia que busquemos darle a nuestras pestañas, a veces para alargarlas, para hacerlas ver más gruesas, o ambas. El caso es que todos, sin importar cuantos sean, en el momento que los abres empiezan su proceso de descomposición, al entrar en contacto con el oxigeno se empieza a afectar su textura y sobre todo, se contamina.

Cuando el rímel se pone espeso y grumoso, es tiempo de tirarlo. Foto temática, pixabay

Por eso el tip más efectivo para saber cuando cambiarlo, es cuando comiences a notar un olor fuerte o diferente, y más cuando lo sientas como una pasta espesa y grumosa.

Labial

Los labiales necesitan estar en la temperatura idónea, si están en un clima demasiado caliente sus aceites se ven afectados y se vuelven menos firmes, hasta corres es riesgo de fracturarlo si lo usas cuando está así. Cuando sientas que tu labial pinta diferente y aparte notes un olor extraño, el tiempo de tirar tu labial ha llegado.

Los labiales tienen que estar en temperatura ambiente para conservarse mejor. Foto temática, pixabay

Polvo

El polvo tiene vida más larga, puede durar hasta dos años en buen estado. Pero su esponja no, así que si guardaste por mucho tiempo tu polvo y quieres volver a usarlo, cambia su esponja original por una nueva. Con el polvo tienes que ser más cuidadosa de la higiene que de su duración.

El polvo tiene un largo tiempo de vida, pero no la esponja, cámbiala frecuentemente. Foto temática, pixabay

Maquillaje líquido

Al igual que el polvo el maquillaje suele durar mucho tiempo, pero si notas cambios en su textura, el olor ya es tiempo de comprar uno nuevo, porque cuando ya están en mal estado se vuelven muy espeso, lo que te haría lastimar tu piel al aplicarlo.

El maquillaje dura mucho tiempo, pero las brochas guardan muchas bacterias. Foto temática, pixabay

Delineador

Si haces tu delineado con lápiz debes de tener mucho cuidado, ya que el ojo es un área delicada y no querrás ocasionarles una infección, una manera de detectar que tu lápiz ya no sirve es cuando aparecen puntitos blancos en la punta.

Si prefieres hacer tu delineado liquido, éste funciona casi igual que el rímel, cuando lo notes espeso, seco y grumos, es momento de reemplazarlo.