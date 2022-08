La soltería resulta, en muchos de los casos, un estado agradable para la persona que la experimenta, pero, el hecho de que su contexto social y cultural contantemente le esté presionando para que se case o formalice alguna relación de pareja, lleva a muchas personas a sentir que están fallando en algo.

Sin embargo, expertos en psicología señalan que no todas las personas están hechas para el matrimonio y existen tres señales claras que pueden reforzar esta hipótesis, sobre todo, porque hay personas que eligen la soltería de manera consiente y les funciona bien, según sus estilos de vida.

Según el psicólogo Mark Travers, la soltería consiente es más común de lo que pensamos, pues los datos refieren que, uno de cada dos adultos tiene complicaciones para mantener relaciones de pareja a largo plazo, lo cual, señala el experto, no es malo, sino que se adapta a la forma de vida actual.

Tres señales que indican que no estás hecho para el matrimonio

Tener hijos no es prioridad. Las viejas costumbres dictaban que, para ser exitoso o feliz, tenías que casarte y tener hijos, sin embargo, esa idiosincrasia ha ido cambiando y actualmente, muchas personas prefieren dedicar su vida y su tiempo a ellos mismos o sus proyectos, lo cual no tiene nada de malo.

Los expertos refieren que la maternidad o paternidad forzada puede llevar a las y los padres a ejercer conductas violentas contra los hijos. Además, diversos estudios señalan que las personas que están solteras experimentan mayor grado de felicidad en el momento, y los padres sienten felicidad reflexiva o con mayor satisfacción.

Señales que indican que prefieres la soltería al matrimonio FOTO: FREEPIK

Por lo que, según Mark Travers, no está determinado qué tipo de felicidad sea mejor, sino que, eso depende enteramente de la persona que la sienta, por lo que, hay personas que pueden ser felices solteras y otras que serán más felices con el matrimonio.

Si tu carrera es prioridad. Para muchas personas, tener un trabajo estable es más importante que casarse o tener hijos, incluso si otros te llaman egoísta, es un nivel de egoísmo que está bien, según la psicología. Lo relevante aquí es que seas tú el que decida qué quiere y qué le hace feliz.

Ya que, si decides basado en presiones externas, entonces es más probable que la decisión que tomes no te satisfaga. Así que, lo mejor es que decidas basado en tus expectativas y deseos, no te dejes presionar con el matrimonio si no es tu prioridad.

Estás cómodo cuando no encajas. Como ya decíamos, para muchas personas lo normal es que la gente se case y tenga hijos, pero, si para ti no hacerlo no representa problema, entonces no debes dar mayor importancia a esas aseveraciones.

Según la psicología, las personas que están cómodas cuando no encajan suelen tener una personalidad con “apertura a las experiencias”, lo que les lleva a probar con estilos de vida alternativos, tienen ideas progresistas y no tienen problema en exponerse a nuevas ideas y adoptar posturas ideológicas de otros.