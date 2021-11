Trucos sencillos para que los apliques a la hora de planchar tu ropa

La hora de planchar, lo que a pocas amas de casa les gusta hacer debido a que suele resultar complicado.

Si planchar la ropa no es lo tuyo y que no quieres ni piensas dedicarle demasiado tiempo a esa labor, el panorama es triste y frustrante, sin embargo, no es motivo para que salgas de tu casa con arrugas en tus prendas.

Para evitar eso debes de aplicar algunos trucos sencillos para le le digas adiós a las arrugas en tu ropa, lo más importante para prevenir este problema es lavar tus prendas con algún suavizante como complemento de tu detergente.

Un consejo para evitar que la ropa se arrugue demasiado es sacar tu ropa de la lavadora, no la dejes para después amontonada o hecha bulto. No. Si no tienes tiempo, cuélgala bien estirada, para que se arrugue lo menos posible y el trabajo sea aún más fácil.

A la hora de planchar una prensa que se está demasiada arrugada y al pasarle la plancha 1 y 2 veces y las arrugas no desaparecen has lo siguiente:

Toma un pliego de papel aluminio y colócalo sobre tu tabla de planchar y encima coloca tu prenda. Pasa la plancha y verás como fácilmente desaparecen las arrugas.

En el caso de la ropa con puntilla o encaje, como los bordes de las faldas, pashminas y algunas blusas entre otros, plánchala al revés, poniendo primero una toalla por debajo.

Para un retoque final a los detalles de la ropa como cuellos, puños, solapa y bolsillo puedes usar la plancha de cabello.

Y uno de los trucos más importantes, no olvides añadir 2o 3 gotitas de perfume al agua de la plancha o directamente a tu ropa (desde lejos para que al pasar la plancha esta quede delicadamente impregnada con el aroma que tu prefieras.

Para planchar las camisas y dejarlas como traídas de la tintorería debes de empezar por el cuello y los hombros, después se planchan los puños y las mangas por ambos lados, teniendo cuidado de no marcar la raya.

Después se plancha la pechera, primero la parte de los oleajes y posteriormente la de los botones. Por último ve repasando poco a poco la espalda. Ten en mano una percha y coloca en ella la camisa.

Un consejo: Espera que la camisa se enfríe totalmente antes de guardarla en el closet.