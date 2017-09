¿Tu novia te deja pobre? La solución es rápida y efectiva

Tener un noviazgo puede representar muchos gastos, salidas a comer, al cine, las cenas, en fín, en ocasiones ellas pueden ignorar por completo el hecho de que pueden vaciar tu cartera en un dos por tres si les das rienda a todos sus antojos, si accedes a todos los paseos, y más si ellas constantemente piden regalos, de manera muy "sutil".

Si sientes que ya es momento de limitar tus gastos y llevar mejor control de tu economía, sin provocar una batalla campal o quedarte soltero en el intento, hay cinco pasos que tienes que seguir, pon mucha atención:

No pases la tarjeta:

El peor problema que tienen los hombres es que sienten que su tarjeta de crédito es su aliada. No tiene sentido utilizar tu tarjeta de crédito para ir al antro, al cine, o comprar regalos sin motivo especial, piensa que ésta debe estar reservada para las ocasiones que realmente lo ameriten. Si no tienes efectivo para ir a cenar, busca otras alternativas, como cenar en casa, está bien quedarse en casa y ver películas de vez en cuando, no te sientas mal.

Habla con ella:

Esto es muy importante, no es que las mujeres sean inconscientes o solo busquen en tí a un patrocinador, si no le dices que se te está dificultando gastar dinero o tus planes de ahorrar, entonces no esperes que ella lo entienda, las mujeres solemos interpretarlo de otra manera que solo ocasiona más problemas, con dramas de que no quieres salir porque algo ocultas, porque perdiste el interés, y más cosas que solemos reclamar.

Explícale mejor, que te gusta mucho hacerla feliz y consentirla, pero que por ahora la mejor idea es ahorrar, y la prioridad es sentar bases para un futuro más prospero.

Lleguen a un acuerdo:

Ya que hayas hablado con ella no tengas miedo de incluirla en tus planes financieros, explícale que tendrás que determinar un presupuesto para las salidas y los demás gastos. Pídele que te ayude a respetar ese limite, te darás cuenta que lo comprenderá y lo aceptará de la mejor manera.

No está mal dividir gastos:

Es de mujeres maduras aceptar dividir gastos, no toda la responsabilidad es tuya. Así que si sientes que estás próximo a los números rojos explícale a tu pareja que te podría venir bien su ayuda con su parte proporcional de los gastos. Y si ella te quiere invitar acéptalo, las mujeres también pueden ser responsables de sus gastos, sé que quieres ser todo un galán, pero no te excedas más allá de tus posibilidades. Ya vendrán tiempos mejores y podrás invitarla tú.

Cambíale el plan:

No todas las salidas tienen que dejarte con la cartera temblando, así que no te detengas en sugerir planes alternativos, hay festivales con entrada libre, catas gratuitas, exposiciones, un sinfín, recuerda que lo importante es pasar tiempo juntos, no dejar la quincena en cada cita, aparte que hacer cosas distintas será bueno para su relación, sal de la rutina.

