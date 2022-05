¿Un nuevo look realmente sirve para cerrar ciclos? esto dice la psicología

No hay duda de que hay etapas en nuestra vida en los que sentimos la necesidad de cambiar por completo aspectos de nuestro físico y si bien muchos pueden decidir resistirse al impulso, muchos otros aprovechan para renovarse con un nuevo look. Pero ¿realmente funciona? la psicología tiene mucho que decir sobre este acontecimiento, aquí te lo mostramos.

Un nuevo look es renovador, no hay duda de que un corte de pelo, cambio de color y hasta agregar un nuevo tatuaje o piercing a tu cuerpo puede hacer la diferencia en humor y autoestima de una persona y si bien han habido muchos memes y burlas acerca del cambio de look y el cierre de ciclos, los psicólogos recomiendan seguir esa corazonada.

Cortarte el pelo o un nuevo look sí puede ayudarte a cerrar un ciclos

Si bien al hablar de cerrar ciclos solemos pensar en el termino de una relación amorosa, también esto puede referirse al cambiar de trabajo, mudarte de ciudad o casa o bien simplemente al momento en que sientes que necesitas renovar un aspecto en tu vida, por lo que una persona puede concluir un ciclo durante varias ocasiones en su vida.

Muchas personas durante este momento tan importante suelen sentir la necesidad de hacer un cambio en su aspecto, este fenómeno se ha observado especialmente en mujeres, pero también ocurre en hombres y para ejemplo tenemos numerosos casos, entre ellos el más reciente es el de Christian Nodal, quien tras terminar su noviazgo con Belinda ha sorprendido a sus fans con un nuevo look.

Al hablar de si el realizar un cambio en tu look hace la diferencia o realmente sirve para cerrar un ciclo, los psicólogos refieren que esto si puede ser bastante útil para así reconstruir tu vida o bien dar los primeros pasos hacia un nuevo futuro.

Actualmente la imagen personal es de gran importancia para las personas y la forma en que nos presentamos al mundo puede hacer la diferencia, por lo que hacer alguna modificación en la forma en que nos vemos puede ser de gran ayuda para muchas personas para poder dejar atrás el pasado y continuar hacia un nuevo comienzo, por lo que de acuerdo a los expertos si estás en un momento en el que necesitas ir por un nuevo look, debes seguir este impulso, ya que puede hacer la diferencia en tu proceso de sanación.