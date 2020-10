Un superhéroe que usa bata de doctor

El súper doctor, Christian Marroquín Ruiz.

Culiacan, Sinaloa.- Sin duda, tras la pandemia que atravesamos, todo el personal de salud se ha convertido en nuestros superhéroes, y el doctor Christian Marroquín Ruiz se lo demuestra a los niños con una noble y muy divertida iniciativa. Durante una entrevista exclusiva para el periódico EL DEBATE, Christian nos explica más a profundidad sobre este proyecto que inició con una máscara de Spiderman, con la finalidad de lograr que los niños que asisten a sus consultas médicas pierdan el medio que normalmente representa el visitar a un médico.

¿Cómo surge esta iniciativa?

Es bien sabido que los niños pequeños, ya cuando empiezan a tener un poco más de conocimiento sobre los superhéroes les emociona esta temática, pero también existe este miedo que muchos infantes le tienen a los médicos, porque lo relacionan con dolor o con inyecciones, entonces, esta iniciativa viene con el fin de buscar una alternativa para que los niños asocien al personal de salud con sus superhéroes favoritos y que no crean que son villanos. La población específica que estamos abordando en esta iniciativa son las personas de escasos recursos, principalmente a niños.

El doctor portando el guante con las gemas del universo.

¿De dónde sale la idea?

Personalmente soy muy fan del mundo de los superhéroes, y un día de repente yo estaba viendo algo para comprar en internet y me topo con las mascara de Spiderman. Decido adquirirla para hacer una colección, pero ya estando yo en la práctica médica y dándome cuenta que los niños tenían miedo de ir al medico, entonces pienso en esta idea que surge de ver más cómodos a mis pequeños pacientes, me llevo mi máscara y curiosamente el primer niño que atiendo con esa máscara traía una playera del Hombre Araña y fue así como yo me animé más utilizarla con más pacientes, comenzando con esta iniciativa, con la que he ido adquiriendo más mascaras y artefactos de superhéroes.

Christian al rescate en una consulta medica a domicilio.

¿Cuál es el superhéroe que más le gusta a los niños cuando asisten a tus consultas?

En su mayoría, ya sean chicos o grandes, si ven en el consultorio el martillo de Thor, todos quieren levantarlo como en las películas. También, el más conocido y que muchos me piden e s Spiderman, al igual que Deadpool, este último les causa mucha diversión. Al igual llegan a pedirme a Batman, que es el superhéroe más cercano a la realidad y que por muchos motivos es mi favorito, además de no contar con ningún superpoder, es el que creo que podemos imitar, a lo mejor no podemos salvar Ciudad Gótica, pero sí podemos aportar un granito de arena para mejorar el mundo en el que vivimos y que le dejaremos a nuestros niños.

El medico caracterizando a múltiples superhéroes.

¿Qué satisfacción te queda?

Los primeros pacientes que atendí con esta temática fueron los que me alentaron a seguir con esta dinámica al solo ver esas caras de felicidad. Sin duda es la mayor satisfacción que me queda, ver cómo cambian el semblante de miedo o pánico, por una rostro con ilusión y curiosidad. Además, gracias a esto cambian su conducta y hace más ligero al momento de hacer la consulta, haciéndolo más divertido para todos, desde papás, niños y yo como médico.

Uno de los detalles que han conmovido y animado al doctor a seguir con su iniciativa.

¿Qué es lo que abarca tu consulta médica?

La fundación en donde yo llevo a cabo esta iniciativa, por el momento, abarca solo la consulta de primer nivel, que viene siendo la atención médica básica, diagnóstico y el tratamiento, el cual en su mayoría es donado. También algunos estudios, dependiendo de qué enfermedad sea, qué cuadro clínico presenten.