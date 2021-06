Una cuarta parte de los adultos no quiere tener hijos, y sigue siendo feliz: Universidad del Estado de Michigan

¿Los hijos son la mayor alegría de la vida? De acuerdo a una investigación realizada por psicólogos de la Universidad Estatal de Michigan (MSU, por sus siglas en inglés), esta afirmación no aplica para todas las parejas.

La investigación se centró en examinar las características y niveles de satisfacción de los adultos que no quieren tener hijos.

El trabajo fue realizado por Jennifer Watling Neal y Zachary Neal, ambos profesores asociados de MSU. Se trata de uno de los primeros estudios realizados en el mundo en investigar cómo estos adultos "sin hijos" se diferencian de los demás".

Anteriormente se habían realizado estudios de parejas sin hijos, pero estas no habían incluido las preguntas necesarias para distinguir a las personas "sin hijos", aquellas que eligen no tener hijos de otro tipo de "no padres".

En la categoría de "no padres" se pueden incluir a los que "todavía no son padres pero que planean serlo en un futuro" y a las personas sin hijos que no pueden tenerlos por infertilidad u otras circunstancias.

"Estudios anteriores simplemente agruparon a todos los no padres en una sola categoría para compararlos a los padres", dijo Jennifer Watling Neal.

El estudio fue publicado el 16 de junio en la revista PLOS ONE, en este se utilizaron tres preguntas para identificar a las personas sin hijos por separado de los padres y otros no padres.

Para este estudio se analizaron los datos de mil adultos que completaron la Encuesta del Estado del Estado de MSU, realizada por el Instituto de Políticas Públicas e Investigación Social de la universidad.

Luego del análisis de las variantes, el estudio concluye que no se encontraron diferencias en la satisfacción con la vida y diferencias limitadas en los rasgos de la personalidad entre los individuos sin hijos y los padres, los que todavía no son padres o los que no tienen hijos", dijo Zachary Neal.

Los investigadores indicaron también que las personas sin hijos eran más liberales.

Neal se dijo sorprendido de la cantidad de personas que deciden no tener hijos. Se encontró que tan solo en Michigan, una de cada cuatro personas se identificaron sin hijos.

"Estos estudios previos colocaron la tasa en solo 2 % a 9%. Creemos que nuestra medición mejorada puede haber podido capturar mejor a las personas que se identifican como sin niños", indica Neal.

