Vestidos de moda 2022 juveniles que Google recomienda este lunes 22 de agosto; tres propuestas

Guadalajara, Jalisco. - Es lunes y qué mejor manera de pasar la noche de este primer día de la semana que viendo vestidos para cerrar con broche de oro nuestro verano, siguiendo con la tendencia de Google, te dejamos estas tres opciones que recomienda como parte de los vestidos de moda 2022 juveniles.

De los casi nueve millones 180 mil resultados, son dos de la plataforma Shein y uno de Thereddress, dos de ellos floreados y otro más elegante, para tener listo tu outfit del fin de semana.

Sin más te dejamos las opciones y tú cuéntanos, ¿con qué accesorios y zapatos te podrías estos vestidos? ¿El costo y la marca son de tu interés? Te dejamos los tres vestidos que por tendencia el buscador otorga.

Comencemos con un vestido volante fruncido floral bohemio (izquierdo), esta pieza la consigues en Shein, en las tallas Petite XXS, Petite XS, Petite S, Petite M y Petite L

“Quedé encantada con mi vestido, da una forma super bonita; el color es hermoso. Me encanta toda la ropa en Shein, sin duda lo volvería a encargar y viene a la talla, yo soy 5-7 y lo pedí S y me quedó muy bien”, fue el mejor comentario.

“Es muy bonito, pero se pasan, la neta la tela es muy delgada para el precio, no lo compren”, fue el contraste. Su precio es de 258 pesos.

El siguiente vestido que recomienda Google en sus búsquedas con publicidad, es igual de Shein y es un vestido con estampado ribete fruncido y manejan tallas en S, M, L y XL, además de dos colores, uno en tonalidades cafés y otro más claro con tonalidades verdes.

“La tela es delgada, no estira, no transparenta. El color es como el de la imagen” y “Mejor de lo que esperaba, no está transparente, debí pedir una talla más grande, sin duda lindo”, son los dos mejores comentarios, siendo la segunda una persona usuaria de 65 kilogramos.

“No, no, no, no está lindo el color y luce barato”, menciona una usuaria y el precio es de 382 pesos.

Por último, el más caro que recomienda este lunes Google pertenece a la tienda Theredress y es un vestido bandage de varios colores modelo 6641 con pequeños accesorios pegados en el vestido que son piedras brillantes que le dan un toque aesthetic al vestido.

El costo del vestido es de mil 799 pesos y tiene sobre todo tonos grises y obscuros, además que te ayuda a resaltar la figura para sentirte cómoda, segura y sexy, sin duda la mejor opción para tu propia salida.