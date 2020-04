Visitar a tu familia y amigos al mismo tiempo sin salir de casa ya es posible

Y es que seamos honestos, desde que el aislamiento es un factor importante y súper relevante en la actualidad, dejamos de lado las reuniones sin previo aviso, poco a poco dejamos de visitar a nuestros familiares y amigos.

Sin embargo, esto no debe de ser un impedimento para dejar de comunicarnos con ellos, si bien usamos redes sociales y plataformas que nos permiten platicar con cada uno, ahora con las nuevas tecnologías podemos darnos el lujo de hablar no con uno, si no con hasta 100 personas al mismo tiempo, en vivo y en directo.

Todo esto es posible gracias a las aplicaciones que se mantienen a la vanguardia, algunas te ofrecen hasta traducción en tiempo real si tus amigos son nuevos y no hablan el mismo idioma que tú, te enlistamos las más fáciles de accesar y que te servirán para diferentes situaciones:

Zoom:

Esta app disponible en versión móvil y PC para IOS y Android, una excelente opción para grupos de trabajo, te permitirá realizar videollamadas con hasta 100 personas a la vez, lo negativo, es que su versión gratuita te limitará a 40 minutos de videollamada, una vez transcurrido el tiempo se cortará automáticamente.

Facetime:

Para los fans y usuarios de IOS, tenemos una solución aún más práctica, dentro de tu celular encontrarás la app previamente instalada de fábrica, Facetime te permite hablar con hasta 32 personas al mismo tiempo, el único inconveniente es que te limita solo a comunicarte con usuarios de Apple.

Skype:

De las pioneras en videollamadas, esta plataforma tiene años ofreciendo el servicio de videollamadas y llamadas grupales, una conferencia cara cara tiene soporte hasta para 10 personas al mismo tiempo, mientras que para hablar sin uso de la cámara, te permite conectar hasta 25 personas, si deseas expandir el número de integrantes necesitarás pagar una cuota mensual.

Google Duo:

Si eres un usuario diferente al de tus amigos o familia, una app que tiene poco lanzada en plataforma es Google Duo, este te va a permitir realizar videollamadas grupales con hasta 8 personas, algo a favor es que su app la podrán instalar usuarios de Android, IOS, Ipad y también cuenta con versión web.

Whatsapp e Instagram:

Seguro tienes la apps descargadas en tu celular para platicar simultáneamente con tus amigos o cargar fotos, pero sabías que también puedes hablar con ellos cara a cara? y no solo con uno, estas apps totalmente gratis te permiten platicar con un máximo de 4 personas a la vez, ideal para ese grupo de mejores amigos.

Recuerda que a mal tiempo buena cara, para todo siempre habrá una solución y esta es una gran oportunidad para no perderte detalles que acostumbras a tener con tus seres más amados.

Por: Miriam Ariana Bajo Trujillo